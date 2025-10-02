محکومیت اظهارات نادرست «نسیم حقانی» درباره جهاد از سوی علمای پاکستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نسیم حقانی، از افراد وابسته به طالبان افغانستان، با بیان سخنانی تحریکآمیز در حمایت از خشونت و تروریسم در پاکستان، واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. او با تحریف مفهوم جهاد، تلاش کرده اقدامات تروریستی را مشروع جلوه دهد؛ موضوعی که با آموزههای صریح قرآن و سنت اسلامی در تضاد کامل قرار دارد.
بیش از ۱۸۰۰ اندیشمند مسلمان پاکستانی در قالب ابتکار «پیام پاکستان» این دیدگاهها را همراستا با اندیشههای خوارج دانستند. به گفته علما، قرآن کریم قتل ناحق یک انسان را همسنگ با کشتن تمام بشریت معرفی کرده و استفاده ابزاری از دین برای توجیه خونریزی، خیانتی آشکار به اسلام است.
شخصیتهای برجستهای چون مفتی تقی عثمانی، مولانا عبدالله خلیل، مفتی طیاب قریشی و طاهرالقادری با محکوم کردن این اظهارات، تأکید کردند که تروریسم نهتنها حرام شرعی است بلکه تهدیدی برای وحدت امت اسلامی محسوب میشود. آنان تصریح کردند اعلان جهاد تنها در اختیار دولت اسلامی مشروع است و هرگونه شورش علیه آن، برخلاف تعالیم دینی است.
علمای اهلسنت و محققان اسلامی هشدار دادند که سخنان نسیم حقانی چهره اسلام را مخدوش کرده و به گسترش اسلامهراسی در سطح جهانی دامن میزند. آنان از جامعه اسلامی خواستند این قرائتهای افراطی و منحرف از جهاد را قاطعانه رد کنند.
