به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حوادث اخیر در هند نگرانیها درباره افزایش اسلامهراسی و هدف قرار دادن مسلمانان را تشدید کرده است.
در یک گردهمایی مذهبی در میروت، یک راهب هندو اظهارات اسلامهراسانهای علیه زنان مسلمان و نظام خانوادگی اسلامی بیان کرد که با واکنش و اعتراض رهبران جامعه مواجه شد.
گروههای حقوق بشری و تحلیلگران هشدار دادند که چنین سخنانی باعث افزایش شکافهای اجتماعی و عادیسازی نفرتپراکنی میشود.
در شهر شاهجهانپور ایالت اوتار پرادش، پلیس ۲۰۰ مسلمان را به دلیل برگزاری اعتراض مسالمتآمیز علیه پُستی توهینآمیز در شبکههای اجتماعی علیه پیامبر اسلام (ص) بازداشت کرد.
معترضان خواستار برخورد با پست توهینآمیز شده بودند، اما در عوض مقامات علیه آنان پرونده تشکیل دادند که به گفته اعضای جامعه، نمونهای از تبعیض قانونی است.
همزمان، حزب کمونیست مارکسیست هند، نسبت به «تشدید حمله» به دموکراسی تحت دولت حزب بهارتیاجاناتا هشدار داد و سرکوبها در جامو و کشمیر، هدفگیری مسلمانان بنگالیزبان و محدود شدن حقوق شهروندان را محکوم کرد.
این حزب همچنین اظهارات تبعیضآمیز رئیس آراساس [سازمان ملی میهنپرستی هند؛ یک سازمان داوطلبی شبهنظامی، ملیگرای هندو و راستگرای هندی که شاخه عملیاتی حزب بهاراتیاجاناتا محسوب میشود] و تجاوزات در غزه را محکوم و از اتحاد نیروهای سکولار برای مقابله با تهدیدات جمعی، استبدادگرایی و نفرت مذهبی حمایت کرد.
**************
پایان پیام/ 345