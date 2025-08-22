به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی امروز (جمعه) اعلام کردند که سامانه‌های دفاعی اسرائیل موفق شدند یک موشک شلیک‌شده از یمن را رهگیری کنند.

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که شاهدان عینی در مرکز سرزمین‌های اشغالی صدای انفجارهای مهیبی را شنیده‌اند.

این شبکه افزود که موشک یمنی در آسمان به چندین قطعه منفجره تقسیم شد و با وجود دشواری رهگیری آن، این حادثه بدون خسارات به پایان رسید.

طبق گزارش‌ها، پس از شلیک موشک، پروازها در فرودگاه بن‌گوریون (شرق تل‌آویو) به حالت تعلیق درآمد.

از سوی دیگر، سازمان امداد و اورژانس اسرائیل از بروز مجروحیت‌هایی خبر داد که ناشی از ازدحام و تدافع مردم برای ورود به پناهگاه‌ها هنگام فعال شدن آژیرهای هشدار بود. همچنین ترکش‌های موشک رهگیری‌شده بر یکی از شهرک‌های اسرائیلی سقوط کرده است.

پیش‌تر نیز ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که یک پهپاد شلیک‌شده از یمن را رهگیری کرده است؛ پهپادی که موجب فعال شدن آژیر خطر در شهرک‌های نزدیک نوار غزه شد. به گفته ارتش اسرائیل، رهگیری این پهپاد پس از چندین تلاش موفقیت‌آمیز انجام گرفت.

نیروهای مسلح یمن در ماه‌های اخیر حملات پی‌درپی به اسرائیل با استفاده از موشک و پهپاد انجام داده و همچنین کشتی‌های مرتبط با اسرائیل یا در مسیر به سمت بنادر آن را هدف قرار داده است. موشک‌ها و پهپادهای یمنی معمولاً مناطق جنوبی و مرکزی اسرائیل را هدف قرار می‌دهند.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، اسرائیل در نوار غزه جنایات گسترده‌ای مرتکب شده است که شامل کشتار، قحطی، تخریب و آوارگی گسترده می‌شود. بر اساس آمار رسمی، این نسل‌کشی تاکنون ۶۲ هزار و ۲۶۳ شهید، ۱۵۷ هزار و ۳۶۵ زخمی – عمدتاً زنان و کودکان – بیش از ۹ هزار مفقود، صدها هزار آواره و مرگ ۲۷۳ نفر بر اثر گرسنگی (از جمله ۱۱۲ کودک) برجای گذاشته است.

