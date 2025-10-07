حملات یمن به اسرائیل ادامه دارد/ ۴ پهپاد در مسیر ایلات سرنگون شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل امروز سهشنبه اعلام کرد که چهار پهپاد را که از یمن بهسوی شهر ایلات در جنوب اسرائیل شلیک شده بودند، رهگیری کرده است.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که سامانههای پدافند هوایی اسرائیل پس از شناسایی نفوذ سه پهپاد به حریم هوایی ایلات، موشکهای رهگیر شلیک کردند و موفق به انهدام آنها شدند، در حالی که پهپاد چهارم پیش از رسیدن به شهر سرنگون شد.
در ۲۴ سپتامبر گذشته، بر اثر سقوط و انفجار یک پهپاد شلیکشده از یمن در منطقه گردشگری شهر ایلات، ۲۲ اسرائیلی زخمی شدند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شد.
گفتنی است که نیروهای مسلح یمن در ماههای اخیر دهها حمله موشکی و پهپادی به اهداف اسرائیلی و نیز کشتیهای مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ انجام داده است. یمنیها تأکید میکنند که اقداماتشان در چارچوب حمایت از فلسطینیان و مقابله با نسلکشی اسرائیل در نوار غزه، صورت میگیرد.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا جنگی تمامعیار علیه نوار غزه به راه انداخته که بنا بر آمار رسمی، تاکنون بیش از ۶۷ هزار و ۱۶۰ شهید و ۱۶۹ هزار و ۶۷۹ زخمی – عمدتاً از میان کودکان و زنان – برجای گذاشته و به بروز قحطی مرگبار در این منطقه منجر شده است.
