به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «رحمان عموزاد خلیلی» کشتی‌گیر ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران از شهرستان بهشهر و شهر خلیل‌شهر، شهریورماه امسال در مسابقات جهانی کشتی در زاگرب کرواسی با اقتدار بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد.

عموزاد پس از استراحت در دور نخست، با پیروزی‌های مقتدرانه مقابل حریفانی از قرقیزستان، آمریکا، هند و کانادا به دیدار نهایی راه یافت و در فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر در برابر کوتارو کیوکا از ژاپن به برتری رسید تا انتقام شکست المپیک را از این حریف بگیرد و دومین طلای جهانی خود را کسب کند.

تجدید میثاق قهرمانان کشتی ایران با امام رضا (ع)

در پی کسب عنوان قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی، قهرمانان کشتی ایران با حضور در شهر مشهد مقدس، به زیارت بارگاه منور حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مشرف شدند.

ملی‌پوشان کشتی کشور در این سفر معنوی ضمن قرائت زیارت‌نامه و دعا، با آیت‌الله احمد مروی تولیت معزز آستان قدس رضوی دیدار کردند و گزارشی از افتخارات اخیر خود را ارائه دادند.

اهدای مدال‌های قهرمانی به موزه آستان قدس رضوی

در جریان این دیدار، رحمان عموزاد خلیلی، قهرمان مازندرانی تیم ملی کشتی آزاد، مدال نقره المپیک و دو مدال طلای جهانی خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.

همچنین «احمد محمدنژاد جوان» دارنده مدال نقره جهانی و آسیایی، و «علی احمدی‌وفا» دارنده مدال طلای جوانان جهان و کمربند قهرمانی نیز مدال‌ها و افتخارات خود را به این مجموعه فرهنگی ـ مذهبی تقدیم کردند.

این اقدام معنوی قهرمانان ملی کشورمان، جلوه‌ای از ایمان، فروتنی و پیوند ارزش‌های دینی با روحیه پهلوانی و ملی ورزشکاران ایرانی است که افتخارات خود را در مسیر رضای الهی و ارادت به اهل بیت (ع) تقدیم کردند.

