برگزارکنندگان نمایشگاه هوایی دبی امروز سه‌شنبه اعلام کردند که شرکت‌های اسرائیلی از شرکت در دوره آینده این نمایشگاه کنار گذاشته شده‌اند؛ اقدامی که پس از بازبینی فنی و دو سال پس از آغاز جنگ علیه نوار غزه صورت گرفته است.

«تیم هاوز»، مدیر اجرایی شرکت «اینفورما مارکتس» (Informa Markets) برگزارکننده این نمایشگاه در حاشیه یک نشست خبری گفت: شرکت‌های اسرائیلی در این دوره حضور نخواهند داشت. ثبت‌نام شش شرکت اسرائیلی که قرار بود در نمایشگاه شرکت کنند، لغو شده است.

هاوز افزود: بررسی فنی جامعی درباره شرکت‌های حاضر در نمایشگاه انجام شد و سپس تصمیم از سوی کمیته فنی بر اساس مقررات داخلی نمایشگاه، گرفته شد.

قرار است دوره بعدی نمایشگاه هوایی دبی که از بزرگ‌ترین رویدادهای صنعت هوانوردی جهان محسوب می‌شود، در ماه نوامبر آینده برگزار شود.

اولین حضور رسمی اسرائیل در نمایشگاه دبی در سال ۲۰۲۳ میلادی بود؛ حضوری که هم‌زمان با آغاز جنگ در غزه اتفاق افتاد. در آن زمان غرفه‌های شرکت‌های صنایع دفاعی اسرائیلی در روزهای نخست نمایشگاه تقریباً خالی از کارکنان و بازدیدکنندگان بود.

امارات متحده عربی از معدود کشورهای عربی است که با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارد و این روابط را در قالب توافق‌نامه‌های ابراهیم در سال ۲۰۲۰ میلادی عادی‌سازی کرد؛ اما تصویر اسرائیل در افکار عمومی جهان عرب پس از جنگ غزه به‌شدت آسیب دیده است.

