به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم اسرائیل این روزها شاهد تحولی چشمگیر در جایگاه بین‌المللی خود است. انزوای سیاسی این رژیم که با ادامه تجاوز علیه نوار غزه و افزایش اتهامات مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی تشدید شده، اکنون به شکل ملموسی بر اقتصاد اسرائیل سایه انداخته است. مهم‌ترین جلوه این تأثیر، ضربه‌ای است که به یکی از حساس‌ترین و راهبردی‌ترین بخش‌های رژیم اسرائیل یعنی صنایع نظامی این رژیم وارد شده است.

در هفته‌های اخیر، اسپانیا دو قرارداد بزرگ با شرکت‌های اسرائیلی را لغو کرد که ارزش مجموع آن‌ها نزدیک به یک میلیارد یورو (حدود ۱.۲ میلیارد دلار) بود.

نخستین قرارداد مربوط به موشک‌های «اسپایک» ساخت شرکت «رافائل» به ارزش ۲۳۷ میلیون یورو بود. قرارداد دوم، که به‌مراتب بزرگ‌تر بود، شامل خرید سامانه‌های توپخانه‌ای از شرکت «البیت سیستمز» به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو بود. این قرارداد دوم در اکتبر ۲۰۲۳ امضا شده بود و قرار بود شرکت «البیت» با همکاری دو شرکت اسپانیایی «اسکریبانـو» و «اکسبال» این سامانه‌ها را داخل خاک اسپانیا تولید کند. اما وزارت دفاع اسپانیا در پی جنایات اسرائیل در غزه، رسماً دستور لغو آن را صادر کرد.

بر اساس گزارش روزنامه «هاآرتص»، این تصمیم‌ها نه به دلیل اختلافات تجاری معمول، بلکه واکنشی مستقیم به جنگ و کشتار در غزه بود؛ اقدامی که نشان می‌دهد مواضع سیاسی می‌تواند عملاً به تحریم‌های اقتصادی علیه اسرائیل تبدیل شود.

موج تحریم در نمایشگاه‌های تسلیحاتی بین‌المللی

خسارت صنایع دفاعی اسرائیل تنها به لغو قراردادها محدود نشد. این صنایع همچنین از حضور در نمایشگاه‌های مهم جهانی بازماندند. مهم‌ترین نمونه، حذف کامل شرکت‌های اسرائیلی از نمایشگاه هوایی دبی در نوامبر آینده است؛ اقدامی که امارات در واکنش به سیاست‌های تل‌آویو در کرانه باختری و ادامه حملات به غزه انجام داد.

در فرانسه نیز در ژوئن ۲۰۲۵، برگزارکنندگان نمایشگاه هوایی پاریس چهار غرفه اسرائیلی را به دلیل تخلف از ممنوعیت نمایش سلاح‌های تهاجمی بستند. این اقدام خشم تل‌آویو را برانگیخت، اما برگزارکنندگان با کشیدن پرده‌ای سیاه، غرفه‌ها را از دید بازدیدکنندگان پنهان کردند.

پیامدهای سنگین بر صنایع دفاعی اسرائیل

صنایع دفاعی همواره یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد و نفوذ سیاسی اسرائیل بوده است. اما موج اخیر لغو قراردادها و تحریم‌ها دو پیامد کلیدی دارد. در بخش اقتصادی موجب از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد و قراردادهای بلندمدت می‌شود و در بخش راهبردی هم ضربه به تصویر سلاح آزموده در میدان می‌باشد که اساس بازاریابی تسلیحات اسرائیلی بوده است.

اکنون شرکت‌های بزرگ رژیم صهیونیستی مانند «رافائل»، «البیت» و صنایع هوایی و فضایی اسرائیل با بحرانی عمیق مواجه‌اند. با افزایش فشارهای حقوق بشری و سیاسی، این احتمال وجود دارد که اسرائیل به مرحله فرسایش نفوذ برسد؛ جایی که ابزارهای اقتصادی و نظامی خود را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد.

انزوای سیاسی، محرک انزوای اقتصادی

«عودید یارون» خبرنگار روزنامه عبری «هاآرتص» در حوزه فناوری و صنایع نظامی، می‌گوید: انزوای اقتصادی اسرائیل جدا از بستر سیاسی نیست؛ این دو به‌طور مستقیم به هم گره خورده‌اند. هر چه انزوای سیاسی بیشتر شود، تحریم‌های اقتصادی نیز گسترش خواهد یافت.

او اضافه می‌کند که صنایع دفاعی، که قلب قدرت اسرائیل محسوب می‌شوند، امروز در معرض خسارت‌هایی قرار دارند که موقعیت جهانی این رژیم را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تضعیف خواهد کرد.

اروپا، غافلگیرکننده اسرائیل

«اودی عتصیون» سردبیر اقتصادی وب‌سایت عبری «والا»، درباره پیامدهای لغو قراردادهای اسپانیا و کنار گذاشتن اسرائیل از نمایشگاه‌ها می‌گوید: این شرایط تهدیدی واقعی برای آینده صنایع دفاعی اسرائیل است. جنگ در غزه حتی بر روند واردات مواد خام و قطعات مورد نیاز تولید تسلیحات نیز تأثیر گذاشته است.

به گفته او، گرچه دولت اسرائیل وعده داده سرمایه‌گذاری‌های کلانی در شرکت‌هایی مانند «رافائل» و «البیت» انجام دهد، اما شرایط کنونی و فشار افکار عمومی جهانی، بازارهای صادراتی اسرائیل را به‌شدت تهدید می‌کند.

عتصیون در پایان می‌گوید: تصاویر غزه عملاً هرگونه اثر مثبت سلاح اسرائیلی در میدان نبرد را از بین می‌برد. همین مسئله دست رقبای اروپایی را برای جایگزینی اسرائیل در بازار جهانی باز کرده است.

