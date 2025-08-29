به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت انگلیس اعلام کرد که مقام‌های رسمی اسرائیل امسال اجازه حضور در نمایشگاه بین‌المللی تسلیحات و تجهیزات نظامی لندن را نخواهند داشت. این تصمیم در پی افزایش انتقادات جهانی نسبت به جنگ اسرائیل علیه نوار غزه اتخاذ شده است.

سخنگوی دولت انگلیس در گفت‌وگو با وب‌سایت «پولیتیکو» تأکید کرد: تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید عملیات نظامی در غزه اشتباه است. بنابراین، می‌توانیم تأیید کنیم که هیچ هیئت دولتی اسرائیلی برای حضور در نمایشگاه دعوت نخواهد شد.

او افزود: «باید راه‌حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ از جمله آتش‌بس فوری، بازگشت اسرا، و افزایش چشمگیر کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه، پیدا شود.

شرکت‌های اسرائیلی همچنان حاضر خواهند بود

با وجود ممنوعیت حضور مقام‌های دولتی، شرکت‌های تسلیحاتی اسرائیلی همچنان می‌توانند در نمایشگاه تسلیحات لندن شرکت کنند. انتظار می‌رود حضور این شرکت‌ها با اعتراضات گسترده همراه شود.

بر اساس گزارش «پولیتیکو»، مقامات کشور انگلیس این تصمیم را به دولت اسرائیل اطلاع داده‌اند و اعلام کرده‌اند که در صورت پایبندی تل‌آویو به قوانین بین‌المللی بشردوستانه در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، ممکن است این ممنوعیت در آینده لغو شود.

واکنش اسرائیل: تصمیمی توهین‌آمیز است

در واکنش به این تصمیم، وزارت دفاع اسرائیل آن را اقدامی توهین‌آمیز و عمدی علیه نمایندگان اسرائیل دانست و اعلام کرد که در نمایشگاه شرکت نخواهد کرد و غرفه ملی برپا نخواهد ساخت.

در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده است: این تصمیم در زمانی اتخاذ شده که اسرائیل در چندین جبهه با گروه‌های اسلامی افراطی درگیر است؛ گروه‌هایی که امنیت کشورهای غربی و مسیرهای دریایی بین‌المللی را تهدید می‌کنند.

این بیانیه همچنین انگلیس را متهم کرد که با این تصمیم در خدمت افراط‌گرایان قرار گرفته، تروریسم را مشروعیت بخشیده، و تحت تأثیر ملاحظات سیاسی خارج از چارچوب حرفه‌ای نمایشگاه‌های امنیتی جهانی عمل کرده است.

ادامه حملات اسرائیل به غزه

در حالی که این تنش دیپلماتیک در جریان است، حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد. امروز، در روز ۱۶۶ از آغاز مجدد جنگ، شمار زیادی از شهدا و مجروحان در پی بمباران‌های گسترده گزارش شده‌اند.

