به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چند مسجد و یک مرکز فرهنگی اسلامی در منطقه لیسبون پرتغال هفته گذشته مورد تخریب و تهدید قرار گرفتند. این اقدامات شامل الصاق پوسترهایی با عنوان «پسگیری پرتغال» و نماد جنبش راستگرای «Reconquista»که (بهشدت مخالف مهاجران مسلمانان پرتقال است) و عبارت «بازگرداندن یا تفتیش عقاید» بر روی یک صلیب قرمز بود. مسجدهای آسیبدیده شامل مساجد شهرهای آمادورا، اودیوِلِش و مرکز اصلی لیسبون و همچنین مرکز فرهنگی «Colinas do Cruzeiro» بودند.
در پی گزارش این اقدامات اسلامهراسانه به مقامات مربوطه، تحقیقات بهصورت جدی در حال انجام است.
امام جماعت مسجد آمادورا با تأیید این اقدامات اسلامهراسانه، گفت: از طریق دوربین مداربسته داخلی مسجد، فردی کاملاً سیاهپوش مشاهده شد و صبح روز بعدش نمازگزاران از مشاهدۀ یک پوستر که رویش شعار نوشته شده بود، خبر دادند.
وی ضمن ابراز نگرانی گفت: امروز یک پوستر، فردا خدا میداند چه خواهد شد! البته ارتباط خوبی میان جامعه مسجد و همسایگان برقرار است.
بر اساس گزارشها، مساجد آمادورا، اودیوِلِش و مسجد مرکزی لیسبون شکایتی رسمی به پلیس ارائه کردهاند، در حالی که مرکز فرهنگی «Colinas do Cruzeiro» باتوجه به اینکه اولین بار است این اتفاق برایش میافتد تصمیم گرفته است اغماض کند.
