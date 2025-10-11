بازداشت پنج شهروند سوری در استان قنیطره از سوی نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای اشغالگر صهیونیست روز جمعه با سه خودروی نظامی به منطقه صیدا الحانوت در جنوب استان قنیطره یورش بردند و پنج شهروند سوری را بازداشت کردند. در میان بازداشتشدگان، دو نفر چوپان و سه نفر کشاورز بودند.
منابع محلی همچنین از نفوذ صبحگاهی نیروهای اسرائیلی به دو منطقه الصمدانیه الغربیه و الرفید در همان استان خبر دادند.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که از زمان سقوط نظام بشار اسد، اسرائیل با افزایش حملات هوایی و گسترش اشغالگری در جنوب سوریه، به طور مکرر حاکمیت این کشور را نقض کرده است؛ در حالی که دولت جدید سوریه هیچ موضع خصمانهای نسبت به تلآویو اتخاذ نکرده است.
در ماههای اخیر، اسرائیل چندین حمله هوایی به مناطق مختلف سوریه از جمله پایتخت دمشق انجام داده است. این حملات بخشی از روند فزاینده تجاوزات اسرائیل به خاک سوریه محسوب میشود.
رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ بخش اعظم بلندیهای جولان سوریه را در اشغال خود دارد. پس از سقوط دولت اسد، این رژیم پس از اشغال منطقه حائل سوریه، اعلام کرد که توافقنامه «فض اشتباک» (توقف درگیری) میان دو طرف که در سال ۱۹۷۴ امضا شده بود، دیگر اعتبار ندارد.
