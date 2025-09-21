اشغالگران اسرائیلی بار دیگر به حومه استان قنیطره سوریه نفوذ کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اشغالگر اسرائیل به تجاوزهای خود در استان قنیطره سوریه ادامه داد و به شهرک‌های جدیدی نفوذ کرد. در جریان این عملیات، خانه‌هایی را بازرسی کرد و یکی از ساکنان را بازداشت نمود، اما بعداً آزادش کرد. این خبر را «تلویزیون سوریه» گزارش داد.

شبکه‌های محلی خبری سوریه اعلام کردند که یک واحد نظامی متعلق به ارتش اشغالگر، متشکل از سه خودروی نظامی در جاده‌ی میان خان ارنبه و اوفانیا در حومه‌ی قنیطره نفوذ کرد.

به گفته‌ی این منابع، این نیروها در نزدیکی ورودی «مشتل المأمون» مستقر شدند و آن را بازرسی کردند. آن‌ها سپس شهروندی به نام «جمیل جوزف صلیبی» از اهالی شهرک اوفانیا را بازداشت کردند، اما بعداً آزادش نمودند و به مواضع نظامی خود در منطقه بازگشتند.

همچنین یک گروه دیگر از اشغالگران صهیونیست وارد شهرک بریقَة شدند و در خیابان‌های آن حرکت کردند. در همین زمان، یک کاروان نظامی اسرائیلی از ارتفاعات تلّ الأحمر الغربی به سمت شهرک کُدنَا حرکت نمود و پس از بازرسی یکی از خانه‌ها، دوباره به مواضع خود در تل بازگشت.

نفوذهای مکرر

یک گشت نظامی ارتش اشغالگر صبح دیروز نیز وارد روستای الصمدانیة الشرقیة در حومه‌ی میانی قنیطره شده و در آنجا یک ایست بازرسی موقت ایجاد کرده بود.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای اشغالگر صهیونیست به مناطق مختلفی در حومه‌های استان‌های درعا و قنیطره نفوذ کرده و سپس عقب‌نشینی کردند. آن‌ها همچنین یک چوپان را برای ساعاتی بازداشت کردند و پس از آن آزاد نمودند.

منابع محلی به «تلویزیون سوریه» گفتند که یک کاروان ارتش اسرائیل متشکل از چهار خودروی زرهی شامگاه جمعه وارد منطقه‌ی میان دو شهرک معریة و عابدین در حوض وادی یرموک (حومه‌ی غربی درعا) شد.

