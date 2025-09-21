نیروهای اسرائیلی هدف تیراندازی در جنوب سوریه قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ افراد مسلح بهسوی یک نیروی اشغالگر اسرائیلی در حومۀ غربی درعا در جنوب سوریه آتش گشودند.
بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه، یک نیروی اسرائیلی متشکل از سه خودروی نظامی در اطراف روستای کویا در منطقۀ حوض یرموک، واقع در حومۀ غربی درعا، پیشروی کرد. این نیروها هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند و بلافاصله به آن پاسخ دادند، سپس به سمت پادگان «الجزیره» در غرب روستای معریه عقبنشینی کردند.
پس از این حادثه، نیروهای اشغالگر اسرائیلی یک ایست بازرسی موقت میان روستاهای معریه و کویا ایجاد کردند، همزمان پهپادهای اسرائیلی بر فراز منطقه به پرواز درآمدند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه همچنین از پیشروی یک گشت اسرائیلی از «تل الأحمر الغربی» به سمت «تل الأحمر الشرقی» در حومۀ جنوبی قنیطره خبر داد. علاوه بر این، یکی از ساکنان شهرک اوفانیا بهطور موقت بازداشت شد و سپس آزاد گردید.
این تحولات در حالی است که «احمد الشرع» ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه در اظهاراتی که اوایل همین هفته روزنامۀ ترکی «ملیت» منتشر کرد، تأکید کرده بود که دمشق به دستیابی به توافق با اسرائیل با میانجیگری آمریکا بسیار نزدیک است.
الشرع تصریح کرد که امکان دارد این توافق در روزهای آینده به امضا برسد.
