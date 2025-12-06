جولانی: مذاکراتی با اسرائیل در جریان است/ سوریه هنوز آماده انتخابات فراگیر نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد الشرع» ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه هشدار داد که تلاش اسرائیل برای ایجاد یک منطقه حائل در جنوب سوریه، منطقه را وارد مرحله‌ای خطرناک می‌کند. او بر ضرورت پایبندی به توافق سال ۱۹۷۴ میان سوریه و اسرائیل تأکید کرد.

الشرع در یک نشست گفت‌وگویی در جریان «نشست دوحه ۲۰۲۵» که در پایتخت قطر و با شعار «تحکیم عدالت… از وعده‌ها تا واقعیت ملموس» برگزار شد، اشاره کرد که مذاکراتی در حال حاضر جریان دارد و تمام کشورهای تأثیرگذار نیز از عقب‌نشینی اسرائیل تا پیش از تاریخ ۸ دسامبر حمایت می‌کنند.

الشرع توضیح داد که اسرائیل از زمان سقوط حکومت بشار اسد در ۸ دسامبر گذشته، بیش از هزار حمله هوایی و ۴۰۰ مورد نفوذ زمینی به داخل خاک سوریه انجام داده است. به گفته او، این اقدامات در چارچوب تلاش اسرائیل برای صدور بحران‌هایش به کشورهای دیگر، با ادعای نگرانی‌های امنیتی و برای فرار از جنایت‌های خود در غزه صورت می‌گیرد.

پس از سقوط حکومت اسد، رژیم اسرائیل اعلام کرده بود که قصد دارد منطقه‌ای حائل در جنوب سوریه با عمق پنج کیلومتر ایجاد کند، سپس منطقه‌ای امنیتی تا عمق ۱۵ کیلومتر و نهایتاً منطقه‌ای نفوذ تا ۶۵ کیلومتر. این اقدام نقض توافق جداسازی نیروهاست که در سال ۱۹۷۴ بین سوریه و اسرائیل امضا شده بود. اسرائیل مدعی است این طرح برای جلوگیری از استقرار هر نیروی متخاصم در منطقه و جلوگیری از تهدید شهرک‌های شمالی آن انجام می‌شود.

رئیس دولت موقت سوریه در بخش دیگری از سخنانش درباره تجاوزات اسرائیل به حمله ارتش اسرائیل در ۲۸ نوامبر به شهرک بیت‌جن در حومه دمشق اشاره کرد؛ حمله‌ای که به جان‌باختن ۱۳ نفر و زخمی شدن ده‌ها تن انجامید. این حمله پس از یک نفوذ کوتاه مدت رخ داد که با درگیری اهالی محل برای دفاع از سرزمینشان همراه بود. اسرائیل بعداً ادعا کرد این عملیات برای بازداشت اعضایی از جماعت اسلامی لبنان بوده است، اما این گروه این اتهام را تکذیب کرد و گفت که هیچ فعالیتی در داخل خاک سوریه ندارد.

الشرع در زمینه داخلی، گفت که علویان بیشترین هزینه سیاست‌های حکومت اسد از گرسنگی و فقر گرفته تا فرستادن گسترده جوانانشان به میدان‌های جنگ را پرداخته‌اند. او تأکید کرد که دولت کنونی از اصل سهمیه‌بندی طایفه‌ای در توزیع قدرت پرهیز کرده و مشارکت در حکومت برای همه، بدون تقسیم‌بندی طایفی یا قومی، باز است.

او همچنین گفت که سوریه در حال حاضر آماده برگزاری انتخابات فراگیر نیست، اما انتخاباتی مناسب مرحله انتقالی برگزار شده است. انتخابات آینده پنج سال دیگر برگزار خواهد شد که یک سال از آن گذشته است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸