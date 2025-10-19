فرمانده ارتش پاکستان: هر درگیری احتمالی با هند یا طالبان پاسخی فراتر از انتظار خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، روز شنبه (۲۶ مهرماه) در مراسم فراغت افسران اکادمی نظامی پاکستان در شهر ایبتآباد، با هشدار نسبت به وضعیت امنیتی منطقه، گفت:
«اگر درگیری تازهای میان پاکستان و هر یک از دشمنان ما، از جمله هند یا طالبان، آغاز شود، پاسخ اسلامآباد فراتر از انتظار خواهد بود.»
وی با اشاره به ظرفیت تسلیحاتی پاکستان افزود:
«برد و توان نظامی کشور قادر است مصونیت خیالی ناشی از وسعت جغرافیایی هند را در هم بشکند و هر تهدیدی را در هر نقطهای پاسخ دهد.»
منیر ضمن تأکید بر اینکه منطقه به «فضایی اتمیشده» تبدیل شده است، خاطرنشان کرد که جایی برای جنگ وجود ندارد و مسائل باید از راه گفتوگو، احترام متقابل و بر اساس معیارهای بینالمللی حلوفصل شوند.
فرمانده ارتش پاکستان همچنین از طالبان خواست تا مانع فعالیت گروههای مسلح و ضدپاکستانی در خاک افغانستان شوند. وی هشدار داد، اسلامآباد در برابر هیچ تهدیدی، چه از درون و چه از بیرون مرزها، سکوت نخواهد کرد. امنیت ملی ما خط قرمز است.
سخنان منیر در حالی مطرح میشود که طی هفتههای اخیر، روابط پاکستان و طالبان پس از حملات هوایی پاکستان بر کابل و قندهار و کشتهشدن دهها غیرنظامی، به پایینترین سطح خود در چند سال گذشته رسیده است.
....................
پایان پیام/
نظر شما