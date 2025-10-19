  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

فرمانده ارتش پاکستان: هر درگیری احتمالی با هند یا طالبان پاسخی فراتر از انتظار خواهد داشت

۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۹
کد خبر: 1740161
فرمانده ارتش پاکستان: هر درگیری احتمالی با هند یا طالبان پاسخی فراتر از انتظار خواهد داشت

عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، با هشدار نسبت به احتمال افزایش تنش در منطقه، اعلام کرد که پاسخ اسلام‌آباد به هرگونه تهدید نظامی از سوی هند یا طالبان «شدید و فراتر از انتظار دشمنان» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، روز شنبه (۲۶ مهرماه) در مراسم فراغت افسران اکادمی نظامی پاکستان در شهر ایبت‌آباد، با هشدار نسبت به وضعیت امنیتی منطقه، گفت:
«اگر درگیری تازه‌ای میان پاکستان و هر یک از دشمنان ما، از جمله هند یا طالبان، آغاز شود، پاسخ اسلام‌آباد فراتر از انتظار خواهد بود.»

وی با اشاره به ظرفیت تسلیحاتی پاکستان افزود:
«برد و توان نظامی کشور قادر است مصونیت خیالی ناشی از وسعت جغرافیایی هند را در هم بشکند و هر تهدیدی را در هر نقطه‌ای پاسخ دهد.»

منیر ضمن تأکید بر اینکه منطقه به «فضایی اتمی‌شده» تبدیل شده است، خاطرنشان کرد که جایی برای جنگ وجود ندارد و مسائل باید از راه گفت‌وگو، احترام متقابل و بر اساس معیارهای بین‌المللی حل‌وفصل شوند.

فرمانده ارتش پاکستان همچنین از طالبان خواست تا مانع فعالیت گروه‌های مسلح و ضدپاکستانی در خاک افغانستان شوند. وی هشدار داد، اسلام‌آباد در برابر هیچ تهدیدی، چه از درون و چه از بیرون مرزها، سکوت نخواهد کرد. امنیت ملی ما خط قرمز است.

سخنان منیر در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر، روابط پاکستان و طالبان پس از حملات هوایی پاکستان بر کابل و قندهار و کشته‌شدن ده‌ها غیرنظامی، به پایین‌ترین سطح خود در چند سال گذشته رسیده است.

....................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha