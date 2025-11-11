آمار قربانیان انفجار انتحاری در پایتخت پاکستان به ۱۲ کشته رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مهاجم انتحاری ظهر امروز خود را در مقابل مجتمع قضایی منطقه «کشهری» در شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان منفجر کرد.

محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با حضور در محل حادثه گفت: تا این لحظه ۱۲ نفر جان باختند و حدود ۲۷ نفر زخمی شده‌اند. تلاش‌ها برای شناسایی مهاجم و محل ورود او ادامه دارد.

گروه طالبان پاکستانی ساعاتی بعد در بیانیه‌ای که برای خبرنگاران ارسال شد، مسئولیت انفجار را برعهده گرفت و اعلام کرد: یکی از اعضای ما روز سه‌شنبه دادگاهی را در اسلام‌آباد هدف قرار داد.

این گروه در ادامه تهدید کرد که تا زمانی که شریعت اسلامی در سراسر کشور اجرا نشود، حملات علیه کسانی که احکام غیر اسلامی صادر یا اجرا می‌کنند و کسانی که از آنان محافظت می‌کنند ادامه خواهد یافت.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در واکنش به این حادثه، عوامل تروریستی مورد حمایت هند را مسئول دانست و گروه طالبان پاکستانی و جدایی‌طلبان ایالت بلوچستان را نیز در این حمله دخیل معرفی کرد.

همچنین، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: این حمله انتحاری باید زنگ خطری جدی تلقی شود. در چنین شرایطی اتکاء بر مذاکرات با حاکمان کابل بی‌فایده خواهد بود.

منطقه‌ای که انفجار در آن رخ داد، چندین ساختمان دولتی را در خود جای داده است و این نخستین حمله از این نوع در اسلام‌آباد از سال ۲۰۲۲ میلادی تاکنون به شمار می‌رود.

مقامات پاکستانی بارها حکومت طالبان را به پناه دادن به گروه طالبان پاکستانی و سایر گروه‌های مسلحی که از مرز طولانی و نفوذپذیر میان دو کشور برای انجام حملات استفاده می‌کنند، متهم کرده‌اند؛ ادعایی که حکومت طالبان، آن را رد می‌کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸