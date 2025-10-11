به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منطقه اطراف حرم حضرت زینب(س) در حومه دمشق شب گذشته شاهد تنش‌های امنیتی و فرقه‌ای بود؛ موضوعی که توسط دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش شده است.

این مرکز اعلام کرد: در حدود ساعت یک بامداد، تنش امنیتی و فرقه‌ای در اطراف منطقه زینبیه در حومه دمشق آغاز شد. گروهی از جوانان از مناطق البحدلیه و الذیابیه به سمت خیابان الفاطمیه در مرکز منطقه حرکت کردند.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، این تجمع‌کنندگان که از عشایر بدوی و گروه‌های دیگر بودند، پیراهن‌های خود را از تن درآورده و شعارهای طائفه‌ای توهین‌آمیز سر دادند که شامل دشنام به شخصیت‌های مذهبی شیعه و شعارهایی علیه این مذهب از جمله: “سوریه حرة حرة… الشیعة تطلع برا… وبالذبح جینا کم” (سوریه آزاد است، شیعیان بیرون بروید، ما با ذبح به سراغتان آمده‌ایم) بود.

نیروهای امنیتی سوریه برای متفرق کردن معترضان وارد عمل شدند و آن‌ها را از کوچه‌ها و خیابان‌ها پراکنده کردند. با این حال، بخشی از معترضان پس از عقب‌نشینی نیروهای امنیتی دوباره بازگشتند و با تیراندازی هوایی و تشکیل تجمعی دیگر در خیابان اصلی الفاطمیه تظاهرات را از سر گرفتند؛ اما در نهایت دوباره متفرق شدند و به سمت منطقه البحدلیه رفتند.

در نیمه شب، برخی از افراد سوار بر موتورسیکلت در منطقه گشت‌زنی کرده و با فریاد تهدید کردند که شیعیان باید از منطقه خارج شوند. آن‌ها در این میان به امام علی و حضرت زینب (س) توهین کردند و برخی مغازه‌ها را تخریب نمودند. این وضعیت باعث مداخله نیروهای امنیتی برای کنترل اوضاع و حفاظت از غیرنظامیان شد.

منطقه البحدلیه ترکیبی از ساکنان با پیشینه‌های مختلف است. بخشی از آنان از اهالی بُصری‌الشام هستند که اکثراً از شیعیان سوری محسوب می‌شوند. در کنار آنان، عشایر بدوی ساکن قدیمی منطقه و همچنین خانواده‌هایی از استان سویداء در این ناحیه زندگی می‌کنند. این تنوع جمعیتی یکی از دلایل حساسیت بالای این منطقه در برابر تنش‌های فرقه‌ای است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸