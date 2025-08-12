به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «ادهم خطیب» امام و خطیب نماز جمعه در حرم حضرت زینب(س) در سخنانی تند به نقض حقوق و تجاوزات علیه اعضای جامعه شیعه در این منطقه زینبیه دمشق توسط افرادی وابسته به حکومت جولانی، انتقاد کرد.

وی گفت: این اقدامات شامل مصادره خانه‌ها، بیرون راندن ساکنان و سرقت اموالشان به بهانه‌های ساختگی است که هیچ مبنای شرعی یا قانونی ندارد. این کارها زیر تهدید سلاح و همراه با توهین و بی‌احترامی به مردم انجام می‌شود.

شیخ خطیب افزود که از جمله این تجاوزات، پرتاب نارنجک به خانه‌ها و خودروها، ایجاد فضای رعب و وحشت، اخاذی از مردم با درخواست مبالغ هنگفت یا مجبور کردن آنان به ترک محل زندگی‌شان است. این اقدامات اغلب همراه با عبارات طایفه‌ای توهین‌آمیز انجام می‌شود.

وی پرسید که این افراد نارنجک‌ها را از کجا می‌آورند؟ آیا این سلاح‌ها باید در اختیار غیرنظامیان باشد؟ و اگر چنین سلاح‌هایی استفاده می‌شود، نیروهای امنیتی کجا هستند تا با این موارد برخورد کنند؟

او خاطرنشان کرد که اگر تنها یک درصد از این اعمال توسط یکی از پیروان اهل‌بیت(ع) انجام می‌شد، فوراً با او برخورد می‌کردند.

شیخ خطیب همچنین با بیان این که احمد الشرع رئیس دولت موقت سوریه به همه طیف‌های این کشور امنیت داده و حق حفظ خصوصیات دینی و مذهبی‌شان را تضمین کرده است خاطرنشان کرد که این اقدامات سرپیچی از دستورات رئیس دولت موقت سوریه است.

او بار دیگر از دستگاه قضایی و امنیتی حکومت جولانی خواست تا از اعضای طایفه شیعه سوریه در برابر رفتارهای منفی که صلح داخلی را تهدید می‌کند محافظت کنند و تأکید کرد که حکومت در سوریه وظیفه دارد از همه شهروندان این کشور به صورت برابر براساس قانون دفاع کند و از جان، آبرو و اموالشان در برابر هرگونه تخطی، بدون توجه به هویت مرتکب محافظت نماید.

او تصریح کرد که پیش‌تر نیز این موارد نقض حقوق را به صورت شفاهی و از طریق نامه‌های رسمی به مسئولان حکومت جولانی گزارش داده، اما پاسخی نگرفته است.

امام و خطیب نماز جمعه در حرم حضرت زینب(س) از حکومت جولانی خواست مسئولیت خود را در محافظت از شهروندان سوریه در هر نقطه‌ای از کشور انجام دهد و رابطه‌ای مبتنی بر تبادل حقوق و وظایف میان دولت و مردم برقرار کند.

