به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان تمدید شده بود، درگیری‌ها و اتهام‌زنی‌های متقابل میان دو کشور بار دیگر شدت گرفت.

یک مقام در طالبان به خبرگزاری فرانسه گفت که پاکستان حملاتی هوایی به مناطق مرزی افغانستان انجام داده و کابل نیز پاسخ خواهد داد. این مقام که خواست نامش فاش نشود، افزود: چند دقیقه پیش پاکستان، آتش‌بس را نقض کرد و سه منطقه از استان پکتیکا را بمباران کرد. افغانستان پاسخ خواهد داد.

پیش‌تر، یک مقام افغانستانی به شبکه الجزیره گفته بود که در پی این حملات، میان نیروهای افغان و پاکستانی درگیری‌های مسلحانه در مرز رخ داده است. خبرنگار الجزیره نت نیز از حمله هوایی ارتش پاکستان به مناطق ارگون و برمل در استان پکتیکا خبر داد.

در همین حال، مقامات امنیتی پاکستان گزارش دادند که در یک حمله انتحاری در نزدیکی مرز افغانستان ۷ سرباز پاکستانی کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در اردوگاه ارتش پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی رخ داد.

تمدید آتش‌بس موقت

به گفته منابع امنیتی پاکستان و یک منبع از طالبان افغانستان، دو کشور روز جمعه بر سر تمدید ۴۸ ساعته آتش‌بس توافق کردند تا فرصت لازم برای انجام مذاکرات در دوحه فراهم شود.

منابع تأیید کردند که هیئتی پاکستانی وارد دوحه شده و قرار است هیئت افغانستان نیز فردا به آنجا برسد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به شبکه آریانا نیوز گفت که کابل به نیروهای خود دستور داده تا زمانی که پاکستان حمله‌ای انجام ندهد، به آتش‌بس پایبند بمانند.

آتش‌بس اولیه که از روز چهارشنبه برقرار شده بود، به چندین روز درگیری شدید که ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته بود، پایان داده بود. در این درگیری‌ها پاکستان حملات زمینی و هوایی انجام داده بود و هر دو طرف تلفات سنگینی متحمل شدند.

قرار است در مذاکرات دوحه، دو کشور راه‌های حل اختلافات مرزی و نظامی را بررسی کنند. شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، اعلام کرده کشورش آماده گفت‌وگو برای حل اختلافات با افغانستان است.

