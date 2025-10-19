استانبول میزبان نشست بعدی طالبان و پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «میان پاکستان و طالبان توافق آتش‌بس صورت گرفته است. حملات تروریستی از خاک افغانستان به پاکستان فوراً متوقف خواهد شد و هر دو کشور به تمامیت ارضی یکدیگر احترام خواهند گذاشت.»

وی اعلام کرد که بر اساس این توافق، قرار است نشست بعدی دو طرف روز ۲۵ اکتبر (۳ آبان) در شهر استانبول ترکیه برگزار شود تا درباره جزئیات اجرای آتش‌بس، همکاری‌های امنیتی و حفظ ثبات در امتداد خط فرضی دیورند گفت‌وگو صورت گیرد.

وزیر دفاع پاکستان همچنین با اشاره به نقش کشورهای میانجی گفت: «از دولت‌های قطر و ترکیه به‌دلیل تلاش‌های برادرانه‌شان در تسهیل گفت‌وگوهای صلح میان اسلام‌آباد و کابل، صمیمانه قدردانی می‌کنیم. این تلاش‌ها برای تأمین ثبات در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.»

پیش‌تر، پس از درگیری‌های مرزی و حملات هوایی پاکستان بر کابل و قندهار، دو طرف بر سر آتش‌بس ۴۸ ساعته توافق کرده بودند. اکنون برگزاری نشست استانبول می‌تواند سرآغاز مرحله‌ای تازه از گفت‌وگوهای سیاسی میان اسلام‌آباد و طالبان باشد.

