وزیر خارجه طالبان نشست خبری با حضور خبرنگاران زن در هند برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان که در سفر هند به سر می‌برد، در واکنش به نشست خبری قبلی خود که بدون حضور خبرنگاران زن برگزار شده بود، نشستی دیگر با حضور آنان برگزار کرد.

این نشست خبری در حالی برگزار شده است که در نشست خبری نخست، از ورود زنان به سفارت افغانستان جلوگیری به عمل آمد و این مسأله موجی از انتقادات را مبنی بر زن ستیز بودن طالبان متوجه آنان کرد.

متقی در پاسخ به این انتقادات در نشست امروز گفت: فهرست شرکت‌کنندگان از پیش با برخی خبرنگاران خاص تهیه شده بود؛ بنابراین، این عمل حذف عمدی نبوده است.

وزارت امور خارجه هند در پی انتقادات مکرر مسئولین و فعالین هندی، درخواست برگزاری نشست دوم با حضور خبرنگاران زن را مطرح کرد و این نشست در سفارت افغانستان برگزار شد.

