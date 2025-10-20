به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور مصر، در واکنش به انتقادات بین‌المللی درباره نقش این کشور در بحران غزه، تأکید کرد که کشورش از آغاز جنگ در کنار مردم غزه بوده و هدف اصلی مصر، حفظ امنیت ملی و جلوگیری از ورود به درگیری‌های مستقیم است.

«عبدالفتاح السیسی» در سخنرانی خود به مناسبت پنجاه‌ودومین سالگرد پیروزی جنگ اکتبر ۱۹۷۳، گفت: «همه مردم مصر نگران آنچه در غزه رخ می‌دهد، هستند و ما از روز اول تلاش کردیم جنگ را متوقف و به مردم غزه کمک کنیم.»

او در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اینکه مصر نقش کافی ایفا نکرده، پرسید: «آیا انتظار دارند مصر وارد جنگ شود؟ کشوری با ۱۱۰ میلیون جمعیت و ۱۰ میلیون مهمان؟ آیا باید منابع کشور را صرف یک دیدگاه کنیم؟»

رئیس‌جمهور مصر فاش کرد که مصر در سال‌های گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند برای مبارزه با تروریسم هزینه کرده و قربانیان زیادی از ارتش، پلیس، دستگاه قضایی و مردم داده است.

او با تأکید بر اینکه جنگ فقط با سلاح نیست، افزود: «دانش، اقتصاد، اراده و تحمل نیز از ابزارهای جنگ هستند و ما با همین ابزارها با چالش‌ها مقابله می‌کنیم.»

السیسی در پایان گفت: «من مسئول امنیت و سلامت مردم مصر هستم، نه اتخاذ تصمیماتی که کشور را به خطر بیندازد. ما فقط از خودمان دفاع می‌کنیم و به کسی حمله نمی‌کنیم.»

