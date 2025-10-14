به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گامهای بعدی برای اجرای توافقنامه مربوط به غزه را دشوار توصیف کرد ولی درباره آینده غزه، محتاطانه ابراز خوشبینی کرد.
الانصاری در گفتوگوی اختصاصی با شبکه «فاکس نیوز»، روز امضای توافقنامه آتشبس در غزه را روزی تاریخی توصیف کرد که «سالها –به ویژه در دو سال اخیر- منتظر آن بودیم». وی ابراز امیدواری کرد امضای این توافقنامه، نخستین گام از مجموعه گامهای بسیار به سوی برقراری صلح و ثبات در منطقه به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا باشد که با رهبران کشورهای منطقه همکاری خواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود، گامهای بعدی بسیار دشوار خواهند بود و ما مناقشات درباره مرحله بعدی را به تعویق انداختیم تا از تحقق یافتن مرحله نخست اطمینان پیدا کنیم. اکنون همه گروگانها در خانههایشان هستند و از هم اکنون مناقشات دشوار درباره نحوه تامین امنیت غزه و اداره این منطقه و اطمینان یافتن از این که جنگ دیگری رخ نخواهد داد، آغاز شده است.
الانصاری افزود، تیمهای مذاکرهکننده اکنون تلاش میکنند هیچ فاصله زمانی بین مرحله اول و مرحله دوم طرح رئیس جمهور امریکا درباره غزه وجود نداشته باشد.
شایان ذکر است در پایان اجلاس روز گذشته در شرم الشیخ مصر، سران کشورهای امریکا، مصر، قطر و ترکیه در حضور شماری از رهبران دیگر کشورها، سند مربوط به توافقنامه آتشبس در غزه را امضا و در آن بر عزم خود برای برقراری صلح در منطقه تاکید کردند.
