الانصاری در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه «فاکس نیوز»، روز امضای توافقنامه آتش‌بس در غزه را روزی تاریخی توصیف کرد که «سال‌ها –به ویژه در دو سال اخیر- منتظر آن بودیم». وی ابراز امیدواری کرد امضای این توافقنامه، نخستین گام از مجموعه گام‌های بسیار به سوی برقراری صلح و ثبات در منطقه به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا باشد که با رهبران کشورهای منطقه همکاری خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود، گام‌های بعدی بسیار دشوار خواهند بود و ما مناقشات درباره مرحله بعدی را به تعویق انداختیم تا از تحقق یافتن مرحله نخست اطمینان پیدا کنیم. اکنون همه گروگان‌ها در خانه‎‌هایشان هستند و از هم اکنون مناقشات دشوار درباره نحوه تامین امنیت غزه و اداره این منطقه و اطمینان یافتن از این که جنگ دیگری رخ نخواهد داد، آغاز شده است.

الانصاری افزود، تیم‌های مذاکره‌کننده اکنون تلاش می‌کنند هیچ فاصله زمانی بین مرحله اول و مرحله دوم طرح رئیس جمهور امریکا درباره غزه وجود نداشته باشد.

شایان ذکر است در پایان اجلاس روز گذشته در شرم الشیخ مصر، سران کشورهای امریکا، مصر، قطر و ترکیه در حضور شماری از رهبران دیگر کشورها، سند مربوط به توافقنامه آتش‌بس در غزه را امضا و در آن بر عزم خود برای برقراری صلح در منطقه تاکید کردند.

