به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «علی اصغر محمدیراد» نویسنده و پژوهشگر، صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مراسم رونمایی از کتاب «طرح محو اسرائیل» فردا در قم برگزار میشود، به تشریح روند نگارش کتاب «طرح محو اسرائیل» (راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای نابودی رژیم صهیونیستی) پرداخت.
وی عملیات «طوفانالاقصی» را زنگ بیدارباش برای عبور از دغدغههای صرفاً سیاسی و ارتقاء سطح دغدغههای تمدنی دانست و تأکید کرد: این عملیات، «شکست ترمیمناپذیر» رژیم صهیونیستی را در بُعد تمدنی آشکار ساخت.
حجتالاسلام محمدیراد، نویسنده کتاب «طرح محو اسرائیل»؛ عملیات طوفانالاقصی را یک غرش آسمانی توصیف کرد که افکار عمومی و بهویژه حلقههای میانی انقلاب اسلامی را متوجه مسئله بزرگتر فلسطین ساخت.
به اعتقاد وی، هرچند مسئولان و فرماندهان نظامی کشور لحظهای از این موضوع غافل نبودند، اما در میان بدنه انقلابی، مسئله فلسطین تا حد زیادی به یک موضوع کلیشهای تبدیل شده و غفلت از «اندیشیدن و زندگی کردن در مسئله فلسطین» بهعنوان بخشی از یک طرح تمدنی وجود داشت.
طوفانالاقصی زنگ بیدارباش تمدنی بود
حجتالاسلام محمدیراد این غفلت را ناشی از تمرکز بر جدلهای سیاسی و سلیقهای دانست و تصریح کرد: «طوفانالاقصی زنگ بیدارباش ایران اسلامی بود تا جوان انقلابی سطح دغدغههایش را از دعواهای صرفاً سیاسی و سلیقهای به درگیری عظیم تمدنی ارتقا دهد.»
او در ادامه دامنه این بیداری را به کل امت اسلامی و جهان تسری داد و افزود: «این عملیات، زنگ بیدارباش امت اسلام بود تا جوانان منطقه از دعواهای ساختگی شیعه و سنی و عرب و عجم دست بردارند و متوجه مبارزه با دشمن اصلی شوند. همچنین، افکار عمومی دنیا که توسط حاکمانشان غرق در دنیاطلبی شده بودند، باید فریاد مظلومیت فلسطین را می شنیدند و مظلومیت ساختگی هلوکاست باید برایشان رنگ می باخت و فریاد آزادی خواهی سر می دادند. بنا براین در مرتبه اول، طوفانالاقصی طوفانی برای بیداری ما، امت و جهان بود.»
کشف راهبرد ایران در پرتو اندیشههای رهبران انقلاب
نویسنده این کتاب، اختلافاتی که پس از طوفانالاقصی در تحلیلهای جامعه انقلابی پیرامون نوع واکنش ایران اسلامی و جبهه مقاومت به وجود آمد را «اثر همان غفلت» از اندیشیدن در سطح تمدن و سبک مبارزه ایران اسلامی با اسرائیل برشمرد.
وی در همین راستا از شکلگیری یک پروژه تحقیقاتی خبر داد و گفت: «از همان روزهای ابتدایی عملیات طوفانالاقصی به این نتیجه رسیدیم که باید طرح ایران را با توجه به مواضع حضرت امام(ره) و رهبری معظم انقلاب اسلامی برای نابودی اسرائیل کشف کنیم. نهایتاً با دوستانمان در "خانه طلاب جوان" مباحثه روزانه و جمعی با همین موضوع برگزار کردیم که حدود دو ماه به طول انجامید. راه کشف راهبرد ایران، در قدم اول، بررسی بیانات امامین انقلاب بود.»
ساختار کتاب: از عقبه ایدئولوژیک تا شکست ترمیمناپذیر
حجتالاسلام محمدیراد با اشاره به رویکرد تمدنی رهبر انقلاب به مسئله فلسطین، مجموعه مباحثات انجامشده را که در قالب یک کتاب منسجم تدوین شده بود را اینگونه شرح داد:
بخش اول کتاب به بررسی عقبه ایدئولوژیک رژیم صهیونیستی پرداخته است و سؤال کلیدی این بخش این است که آیا ایجاد کشور جعلی اسرائیل، ایدهای صرفاً یهودی است یا طرحی از طرف تمدن استعماری غرب میباشد؟
بخش دوم جایگاه اسرائیل در طرح استعماری غرب و چگونگی ایجاد این رژیم را مورد تتبع قرار داده است.
بخش سوم به طرح ایران برای مبارزه با اسرائیل اختصاص دارد. در این بخش، طرح ایران اسلامی با جریانهای مبارزاتی قبل از آن مقایسه و سپس راهبرد ایران برای محو اسرائیل بیان شده است.
بخش چهارم پروژه ایران در میدان با کلیدواژه «مقاومت» و عقبه جریانهای مقاومت و نسبتشان با طرح ایران مورد وارسی قرار گرفته است.
بخش پنجم به نسبت طوفانالاقصی با طرح ایران پرداخته و این عملیات پیچیده و معجزهگون با کلیدواژه «شکست ترمیمناپذیر» بررسی شده است.
وی تأکید کرد: در این بخش، «شکست تمدنی دشمن» بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
نویسنده کتاب «طرح محو اسرائیل» تصریح کرد: «پس از ماهها اندیشهورزی و نگارش، در آستانه چاپ کتاب در عید غدیر ۱۴۰۴ بودیم که کشورمان مورد حمله مستقیم اسرائیل قرار گرفت. لذا تصمیم گرفتیم به صورت اجمالی یک بخش دیگر به کتاب اضافه کنیم و نسبت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را با طرح ایران کشف کنیم.
با توجه به این مطلب، بخش ششم کتاب به جنگ تحمیلی اسرائیل به ایران اختصاص داده شد.»
مراسم رونمایی از کتاب «طرح محو اسرائیل» برگزار میشود
وی در ادامه افزود: مراسم رونمایی از کتاب «طرح محو اسرائیل» (راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای نابودی رژیم صهیونیستی) روز سهشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در حرم حضرت معصومه(س)، صحن امام هادی(ع) برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام محمدیراد در پایان خاطرنشان کرد: در این مراسم، حجتالاسلام علیرضا پناهیان به سخنرانی پرداخته و همسر شهید حاج رمضان ایزدی، به بیان خاطراتی از شهید و موضوعات مرتبط با مقاومت اسلامی خواهد پرداخت.
گفتنی است؛ مراسم رونمایی از کتاب «طرح محو اسرائیل» همزمان با سالگرد ایام عملیات طوفانالاقصی برگزار میشود و شرکتکنندگان در مراسم میتوانند از ۴۰ درصد تخفیف خرید کتاب در محل و ۳۰ درصد تخفیف برای خرید مجازی تا روز مراسم بهرهمند شوند.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید اینترنتی به نشانی shop.khanetolab.ir مراجعه کنند.
