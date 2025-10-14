به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین اعلام کرد که اداره زندان «جو» همچنان به سیاست بی‌توجهی و فشار سازمان‌یافته ادامه می‌دهد، در حالی که وضعیت انسانی در ساختمان الرموز وخیم‌تر شده است.

زندانیان این بخش از بی‌توجهی پزشکی عمدی، عدم تأمین نیازهای اساسی و فشارهای فزاینده رنج می‌برند، که نشان‌دهنده یک رویکرد سازمان‌یافته برای محدود کردن حقوق آن‌هاست.

جمعیت الوفاق تأکید کرد که با وجود وعده‌های مکرر اداره زندان، این وعده‌ها صرفاً سخنان بی‌پشتوانه باقی مانده و در عمل هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد. در مقابل، زندانیان با نادیده گرفته شدن آشکار و تحقیر صریح روبرو هستند، از جمله محروم شدن از حقوق قانونی خود، مانند ممنوعیت تماس تصویری با خانواده‌ها و نادیده گرفتن درخواست‌های انسانی‌شان.

الوفاق مسئولیت این وضعیت وخیم را بر عهده سرهنگ عدنان بحر، مدیر اداره اصلاح و تربیت گذاشت، که طبق منابع، فراخوان‌های مکرر داخل ساختمان الرموز را نادیده گرفته و با بی‌جدیتی پاسخ می‌دهد.

................

پایان پیام/ ۲۱۸

