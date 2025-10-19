کتاب « بحران دولت و قانون اساسی در جهان عرب و اسلام» اثر نویسنده بحرینی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- دموکراسی و حق تعیین سرنوشت آرزو و آرمان ملت های عرب و مسلمانی است که سال ها در زیر سلطه حاکمان خلیجی به سر می برند. استکبار و محور شرارت غربی، عربی و آمریکایی همواره برای تامین منافع خود و غارت منابع کشورهای اسلامی از حکومت های سلطنتی و خودکامه در این کشورها حمایت می کنند.
همواره فرهیختگان و فعالان سیاسی در جهان عرب تلاش کردند با ابزارهای مختلف رسانه و فرهنگ بر حق مردم خود بر تعیین سرنوشتشان تاکید کنند.
دکتر راشد الراشد نویسنده و فعال سیاسی و مبارازن برجسته بحرینی تاکنون کتاب های مختلفی را تالیف کرده است. زیارت اربعین: تحول جهانی بزرگ در تثبیت ارزشهای دینی و هدایت تمدن انسانی به سوی کمال، نقش منافقان در مصائب امت از جمله کتاب های این نویسنده بحرینی است.
اخیراً، انتشارات و چاپ و نشر دار المتقین ، کتابی با عنوان «بحران دولت و قانون اساسی در جهان عرب و اسلام: بررسی تحلیلی مشکلات ساختاری و چالشهای اصلاحات» نوشتهی؛ دکتر راشد الراشد را منتشر کرده است. این کتاب ۵۲۰ صفحه دارد و به مشکلات و چالشهای ساختاری اصلاحات در دولت در جهان عرب و اسلام میپردازد.
بحران دولت و قانون اساسی در جهان عرب و اسلام، یکی از مسائل محوری و بغرنجی است که پیچیدگیهای واقعیت سیاسی و اجتماعی منطقه را منعکس میکند و محور اساسی برای درک چالشهای پیش روی ساخت دولت ملی به حساب می آید. قانون اساسی که قرار است بالاترین چارچوب قانونی برای سازماندهی قدرت و تضمین حقوق و آزادیها باشد، اغلب در شرایط فعلی عربی و اسلامی به یک سند رسمی تبدیل میشود که نه منعکس کننده واقعیت سیاسی است و نه محدودیتهای واقعی بر اقتدار حاکم اعمال میکند.
این بحران ناشی از ماهیت نظامهای سیاسی است که در بیشتر کشورهای عربی و اسلامی ما به سلطنتهای مطلقه تمامیتخواه تبدیل شدهاند. قدرت در دست یک فرد یا گروه کوچکی از نخبگان متمرکز شده است، بدون هیچ محدودیت قانونی برای جلوگیری از استبداد قدرت که منجر به شکاف بزرگی بین متون قانون اساسی و رویه سیاسی تحت سلطه کنترل و سرکوب امنیتی می شود.
در حالی که قوانین اساسی موجود و حتی اصلاحات انجام شده در آنها، قواعدی برای زندگی سیاسی مشترک که مشارکت سیاسی را تضمین کند، ایجاد نمیکنند، «حکومت» به ابزاری در دست حاکمان برای کنترل و تسلط و اعطای مشروعیت رسمی به حکومت تبدیل شده است که منجر به ضعف دولت و شکنندگی نهادهای آن میشود.
این کتاب از چهار بخش تشکیل شده است که در آن بر این موضوع تاکید شده که بحران از ماهیت نظامهای سیاسی ناشی میشود که اکثراً به سلطنتهای مطلقه تمامیتخواه تبدیل شدهاند، حتی اگر برخی از آنها برچسب دموکراسی یا جمهوری داشته باشند.
در اصل، این نظامها از مظاهر استبداد سنتی فراتر نمیروند، جایی که قدرت در دست یک فرد یا یک گروه کوچک از نخبگان، بدون محدودیتهای قانونی مؤثر، متمرکز است و این امر باعث ایجاد شکاف بین متون قانون اساسی که سرشار از اصول آزادی و حقوق بشر و واقعیت عمل سیاسی که تحت سلطه کنترل امنیتی و سرکوب است، می شود، و هرگونه فضای اختلاف یا مخالفت را تضعیف میکند، و از این رو بحران مشروعیت را تشدید کرده و ثبات اجتماعی را تهدید میکند.
این تحقیق به عنوان یک مقاله علمی مهم برای علاقهمندان و محققان در نظر گرفته میشود، زیرا نویسنده تحقیق خود را با مجموعهای از یافتهها و توصیههای مهم در مسیر یافتن راهحلهایی برای این بحران به پایان میرساند.
علاقه مندان برای دریافت این کتاب و ارتباط با موسسه چاپ و انتشارات المتقین از طریق نشانه های زیر اقدام نمایند:
شماره تماس: 989196207020+، 989127488130+(دفتر معصومه سلام الله علیها)، 982537744988+ ، 989351644988
اینستاگرام: Dar.almuttaqien
ایمیل: Mahpar4747@gmail.com
............
انتهای پیام
نظر شما