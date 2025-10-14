به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ این رویداد فرهنگی علمی با حضور پژوهشگران، اساتید، کارشناسان حوزه طب سنتی، فعالان صنایع غذایی و دارویی و نمایندگان کشورهای مختلف، فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش و تجربه در زمینه طب اسلامی و ملل فراهم خواهد کرد.

محورهای اصلی جشنواره شامل معرفی و نمایش غذاها و داروهای بومی ملل، نمایشگاه مفهومی دین و سلامتی از نگاه امام رضا علیه السلام، انتخاب برترین غذا داروی ملل مسلمان و بخش ویژه شامل رونمایی از کتاب دایره المعارف غذا داروی ملل خواهد بود.

این رویداد روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه در مرکز آموزش قرآن و معارف نورالزهراء(س) وابسته به جامعه المصطفی خراسان رضوی در خیابان امام خمینی۱۴، سراب ۸ مشهد برگزار خواهد شد.

برگزارکنندگان این برنامه از علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالان حوزه سلامت دعوت کرده‌اند با حضور در این رویداد، در احیای آموزه‌های رضوی و گسترش تعاملات علمی و فرهنگی میان ملل سهیم باشند.

شایان ذکر است نمایندگی دانشگاه بین‌المللی مصطفی در مشهد اهتمام ویژه‌ای به معرفی ظرفیت‌های مرتبط با دانش‌پژوهان خود از کشورهای مختلف دارد و به این منظور رویدادهای فرهنگی و علمی و اجتماعی متنوعی را برنامه‌ریزی و اجرا می‌نماید.

در این رابطه حجت‌الاسلام دکتر سعیدی فاضل رئیس نمایندگی جامعه المصطفی خراسان پیش از این به خبرگزاری ابنا از دایرشدن چند مرکز ویژه زیر نظر این دانشگاه برای رشد فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی و علمی دانش‌پژوهان و اساتید در دو بخش خواهران و برادران این مجموعه خبر داده بود.

