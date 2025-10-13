آزادی اسرای صهیونیست توسط »حماس«؛ نمادی از پایداری مقاومت در برابر دو سال وحشیگری رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که دو سال از آغاز عملیات طوفان الاقصی می‌گذرد، حماس امروز اولین گروه از اسیران اسرائیلی باقی‌مانده را آزاد کرد.

این اقدام نه تنها یک پیروزی دیپلماتیک برای مقاومت فلسطینی است، بلکه گواهی بر زنده ماندن و کنترل نسبی حماس بر اوضاع غزه علی‌رغم حملات وحشیانه و غیرانسانی رژیم صهیونیستی است که منجر به ویرانی گسترده و شهادت هزاران غیرنظامی شده است.

حماس با میدان‌داری القسام، به‌عنوان نیروی اصلی و عملیاتی مقاومت، نشان داد که حتی پس از دو سال بمباران مداوم، محاصره اقتصادی و عملیات زمینی، هنوز قادر به مدیریت اسیران، مذاکره از موضع قدرت و اجرای توافقات است؛ چیزی که رژیم اشغالگر هرگز نتوانسته آن را نابود کند.

طبق آخرین گزارش‌ها، حماس امروز ۲۰ اسیر زنده باقی‌مانده را آزاد کرده است. این آزادی بخشی از توافق آتش‌بس است که شامل مبادله با حدود ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی می‌شود، که بسیاری از آن‌ها سال‌ها بدون محاکمه عادلانه در زندان‌های رژیم صهیونیستی نگه داشته شده‌اند.

حماس لیست کامل ۲۰ اسیر را منتشر کرده که بیش از ۷۸۳ روز در اسارت بودند، اسرایی که رژیم صهیونیستی حتی در حد اخبار و اطلاعات نیز از محل نگه‌داری آن‌ها با خبر نشد و حالا در حال انتقال توسط صلیب سرخ هستند. حماس تأکید کرده همه آن‌ها زنده هستند.

در دور قبلی آزادی اسرای صهیونیست که با عملیات روانی و برنامه‌ریزی دقیقی از سوی القسام انجام شد، مقامات و مذاکره‌کنندگان رژیم صهیونیستی تاکید کردند که در دور جدید آزادی اسرا، حماس حق برگزاری مراسم برای این منظور را نخواهد داشت. نکته‌ای که مهر تایید دیگری بر حضور موثر حماس و مقاومت در میدان جنگ رزمی و عملیات روانی را دارد.

در دو سال تهاجم گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و ضربات مقاومت که منجر به تلفات بی‌سابقه برای ارتش این رژیم شد و همچنین اقتصاد و دیگر جنبه‌های اجتماعی در اسرائیل را به شدت تحت تاثیر قرار داد، مقامات این رژیم انتقادات تندی علیه را متوجه نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو کردند.

ایهود باراک نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی از جمله مقامات رژیم بود که اخیرا در برنامه زنده کانال ۱۳ اسرائیل ضمن انتقاد شدید از اقدامات چند سال اخیر نخست‌وزیر فعلی اسرائیل گفت: نتانیاهو کسی است که فساد کرده و باعث شکست ما شد؛ او باید فورا از قدرت عزل شود!

باراک افزود: ننگی که نتانیاهو بر چهره اسرائیل نشاند، نسل‌ها زمان می‌برد تا پاک شود؛ به‌خاطر همه این خسارت‌ها و شکست‌ها باید قبل از آنکه کار از کار بگذرد، اقدام کرد!

