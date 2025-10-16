به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تنشهای بیسابقه طالبان افغانستان و دولت پاکستان، شماری از مهاجران شیعه در اسلامآباد نسبت به بدرفتاری نیروهای پلیس آن کشور ابراز نگرانی کردند.
بهدنبال درگیریهای نظامی طالبان و دولت پاکستان، رسانهها گزارش دادهاند که وزارت داخله آن کشور به مالکان خانهها دستور داده که از اجاره دادن خانه به مهاجران افغانستان خودداری کنند و در صورت سرپیچی از این دستور، مجازات خواهند شد.
این دستور وزارت داخله پاکستان واکنشهای گستردهای را در پی داشته و همزمان، بسیاری از مهاجران افغانستانی در اسلامآباد از افزایش بدرفتاریهای بیسابقه علیه آنان ابراز نگرانی کردهاند.
احمد موسوی، یکی از مهاجران شیعه افغانستانی که سال قبل به پاکستان مهاجر شد، گفت که فقط چند هفته از پایان روادید او باقی مانده و مشخص نیست که پلیس اسلامآباد در قبال او و سایر مهاجران دیگر چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
آقای موسوی در ادامه گفت در محلیکه خانوادهاش زندگی میکند، مهاجران زیادی از افغانستان ساکن هستند و با وجود داشتن روادید، ماموران پلیس پاکستان شبانهروز مزاحم خانوادههای مهاجر میشوند و بیدلیل محوطه خصوصی آنها را بازرسی میکنند.
او با بیان اینکه دولت پاکستان تمدید روادید مهاجران را توقف کرده، اظهار داشت که بسیاری از خانوادهها از ترس بازداشت و اخراج به افغانستان تحت کنترل طالبان، از خانههایشان به پارکها رفتهاند.
این مهاجر شیعه همچنین گفت که مهاجران افغانستانی قربانی تنشهای طالبان و پاکستان شدهاند.
این در حالی است که پس از تنشهای اخیر میان حکومت طالبان و دولت پاکستان، اسلامآباد نه تنها روادید مهاجران در معرض خطر را تمدید نمیکند، بلکه روند اخراج آنها را نیز تشدید کرده است.
