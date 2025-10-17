به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) اعلام کرد که کمیتهای مشترک با وزارت دفاع حکومت جولانی برای مشخص کردن سازوکار مناسب جهت پیوستن نیروهای قسد به ارتش این حکومت، تشکیل شده است.
عبدی در گفتوگو با آسوشیتد پرس گفت: ما دربارهی تعداد بسیار بزرگی صحبت میکنیم؛ دهها هزار نظامی و هزاران نفر از نیروهای امنیت داخلی. این نیروها نمیتوانند مانند گروههای کوچک دیگر به صورت فردی به ارتش بپیوندند، بلکه باید در قالب یگانهای نظامی بزرگ و منظم و بر اساس قوانین وزارت دفاع ادغام شوند.
او افزود که کمیتهای مشترک با وزیر دفاع حکومت جولانی و دیگر مقامهای نظامی این حکومت برای تعیین سازوکارهای مناسب ادغام تشکیل شده است و انتظار میرود اعضا و فرماندهان نیروهای قسد که به ارتش حکومت جولانی میپیوندند، پستهای خوبی در وزارت دفاع و فرماندهی ارتش این حکومت، دریافت کنند».
عبدی تأکید کرد: بر اساس تجربه و خدمت طولانی آنها، جایگاه شایستهای در ارتش خواهند داشت و تجربهی آنها به تقویت ارتش کمک خواهد کرد. نیروهای پلیس در شمال شرق سوریه نیز در ساختار امنیت ملی ادغام خواهند شد.
تأخیر در اجرای توافق به دلیل درگیریها
فرمانده قسد خاطرنشان کرد اجرای توافق مذکور میتواند به حل بسیاری از مشکلات داخلی سوریه کمک کند؛ مشکلاتی که ریشه در جنگ داخلی ۱۴ سالهای دارند که نزدیک به نیم میلیون کشته برجای گذاشته است.
او تأکید کرد که درگیریهای اخیر در منطقه ساحل سوریه در ماه مارس و در استان سویداء در ماه ژوئیه، نگرانیهایی را در میان ساکنان شمال شرق سوریه ایجاد کرده و باعث تردید آنها در اجرای این توافق شده است. این حوادث، یکی از عوامل اصلی تأخیر در اجرای توافق ۱۰ مارس بوده است.
عبدی افزود: با این حال ما معتقدیم که اگر در مسیر توافق پیشرفت حاصل شود و همه بندهای آن به شکل عملی اجرا گردد، میتوانیم از تکرار چنین رویدادهایی جلوگیری کنیم.
ادغام نهادهای شمال شرق با دولت مرکزی
فرمانده قسد در بخش دیگری از سخنانش گفت: اجرای توافق ۱۰ مارس به معنای ادغام همه نهادهای مدنی، اقتصادی و نظامی در شمال شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی در دمشق است.
او ابراز امیدواری کرد که این توافق بتواند راهی برای حل سیاسی بحران و تثبیت اوضاع داخلی سوریه باشد.
عبدی تأکید کرد: من فکر میکنم اگر ما سوریها به توافق برسیم، دیگر هیچ بهانهای برای دخالت ترکیه وجود نخواهد داشت».
او همچنین گفت که در موضع ترکیه نسبت به پیوستن نیروهای قسد به حکومت جولانی، نشانههایی از انعطاف مشاهده کردهایم.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما