احمد الشرع خواستار نظارت آمریکا بر ادغام قسد در ارتش سوریه شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد الشرع رئیس‌جمهور انتقالی سوریه، خواستار نظارت نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه بر روند ادغام «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) در ارتش ملی سوریه شد. وی تأکید کرد که مسئولیت حفاظت از خاک سوریه بر عهده دولت این کشور است.

الشرع در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن‌پست اظهار داشت: «به نظر من، بهترین راه‌حل آن است که مأموریت نظارت بر فرآیند ادغام، به نیروهای آمریکایی حاضر در سوریه واگذار شود، در حالی که دولت سوریه به‌تنهایی مسئول تأمین امنیت و حفظ حاکمیت ملی خود باقی بماند.»

این اظهارات پس از سفر رسمی احمد الشرع به واشنگتن مطرح شد؛ سفری که طی آن با رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار و درباره مسائل دوجانبه و دیپلماتیک گفت‌وگو کرد.

در همین حال، رسانه‌های ترکیه‌ای به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که از ابتدای سال جاری میلادی، حدود ۲۰۰۰ نفر از اعضای «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک) به صفوف «قسد» پیوسته‌اند.

سیبان حمو، عضو فرماندهی کل قسد و عضو کمیته نظامی مذاکره‌کننده، در تاریخ ۶ نوامبر اعلام کرد که ادغام در ساختار دولت سوریه همچنان «گزینه‌ای مطرح» برای نیروهای کرد است، اما مذاکرات با دولت دمشق در مرحله‌ای بسیار حساس قرار دارد و تاکنون پیشرفت ملموسی حاصل نشده است.

