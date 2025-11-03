درگیری میان نیروهای دموکراتیک سوریه و داعش در دیرالزور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیریهایی در اطراف ایست بازرسی "الصنور" وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در شهر ابوحُمام واقع در شرق دیرالزور رخ داد.
این درگیریها شامگاه دیروز پس از آن آغاز شد که عناصر مسلح وابسته به گروه داعش این ایستگاه را با یک موشک آر.پی.جی هدف قرار دادند.
طبق گزارش "دیدهبان حقوق بشر سوریه"، پس از این حمله، تبادل شدید آتش میان طرفین صورت گرفت، اما تاکنون گزارشی از تلفات انسانی یا خسارات مادی منتشر نشده است.
بر اساس آمارهای دیدهبان، از ابتدای سال جاری تاکنون، عناصر داعش ۲۰۸ عملیات در سوریه انجام دادهاند که شامل حملات مسلحانه، انفجارها و هدفگیریهای مستقیم بوده است.
همچنین طبق این گزارش، شمار قربانیان این عملیاتها به ۹۷ نفر رسیده است که شامل غیرنظامیان و نیروهای نظامی میشود.
