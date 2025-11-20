آرامش شکننده در رقه سوریه پس از نبرد سنگین قسد و ارتش جولانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از بازگشت آرامش شکننده به محور غانم العلی در شرق رقه خبر می‌دهند؛ آرامشی که پس از شبِ پرتنش و درگیری‌های شدید میان نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) از یک‌سو و ارتش حکومت جوئلانی و گروه‌های هم‌پیمان آن از سوی دیگر برقرار شد. در این درگیری‌ها ۶ تن از نیروهای جولانی کشته و ۴ نفر زخمی شدند.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، قسد در جریان این درگیری‌ها توانست سه نقطه را بازپس گیرد؛ درحالی‌که دو طرف از پهپادهای تهاجمی در نبرد استفاده کردند. ارتش جولانی توانست دو جسد از کشته‌های خود را منتقل کند؛ اما دو جسد دیگر در اختیار قسد باقی مانده و هویت دو جسد دیگر همچنان نامشخص است که هیچ‌یک از طرفین قادر به انتقال آنها نشده‌اند.

وزارت دفاع حکومت جولانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای قسد پس از آتش‌باری سنگین با انواع سلاح‌ها توانستند چند موقعیت نظامی در منطقه معدان را تصرف کنند. این وزارتخانه همچنین تأیید کرد که دو سرباز ارتش جولانی در حمله قسد پس از نیمه‌شب کشته شده‌اند.

منابع میدانی نیز گزارش دادند که پهپادهایی که از بادیه غانم العلی به پرواز درآمده بودند، مواضع قسد را هدف قرار دادند. همزمان، دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری متهم کردند. قسد در بیانیه‌ای داعش را مسئول حملاتی دانست که از نقاط نظامی تحت کنترل نیروهای حکومت جولانی انجام شده است. قسد افزود که تصاویری از پهپادهای خود دارد که عناصر داعش را هنگام اجرای حملات نشان می‌دهد.

قسد همچنین یک پهپاد ارتش حکومت جولانی از نوع «درون» را پس از حمله به یکی از نقاط امنیتی‌اش در روستای غانم العلی سرنگون کرد. منابع محلی تأیید کردند که قسد علاوه بر بازپس‌گیری سه نقطه، توانست این پهپاد را نیز ساقط کند.

در همین حال، صبح امروز شهر رقه شاهد تحرکات غیرمعمول نیروهای ائتلاف بین‌المللی بود؛ به‌طوری‌که یک کاروان ۱۵ خودروی زرهی از میدان حزیمه به سمت شمال رقه حرکت کرد تا تحولات میدانی را از نزدیک رصد کند.

روز گذشته دیده‌بان حقوق بشر سوریه از تجدید درگیری‌ها همراه با پرواز گسترده پهپادها و گزارش‌هایی از زخمی شدن نیروها از دو طرف خبر داده بود. همچنین اعلام شد که نیروهای ائتلاف بین‌المللی یک گشت شناسایی را در محور غانم العلی برای بررسی تحرکات نظامی اجرا کرده‌اند.

