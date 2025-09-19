تظاهرات گسترده در یمن در حمایت از غزه/ هشدار صریح به عربستان، آمریکا و انگلیس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حدود ۳۰۰ راهپیمایی، تجمع مردمی و گردهمایی قبایل امروز جمعه توسط یمنیها در حمایت از مردم فلسطین و تأکید بر موضع ثابتشان در قبال مسأله فلسطین و حمایت از غزه برگزار شد.
معترضان پس از این تظاهرات، بیانیهای منتشر کردند که در آن به عربستان سعودی و همچنین آمریکا و انگلیس و هر کس دیگری که بخواهد در حمایت از دشمن صهیونیستی دخالت کند، هشدار دادند و تأکید کردند که جز شکست و خسارت نصیبشان نخواهد شد و افزودند که اگر به حمایت از اشغالگران دست بزنند، با قدرتی بزرگتر از گذشته با آنها روبهرو خواهند شد.
معترضان در بیانیهشان با بیان اینکه مسأله فلسطین همچنان مسئله محوری امت است و حمایت از غزه پروژهای جامع و ادامهدار و نه صرفاً واکنشی موقتی است، بر عزمشان برای ادامه جهاد علیه دشمن صهیونیستی تأکید کردند.
در این بیانیه آمده که گزینه مقابله با دشمن صهیونیستی و جهاد در راه خدا، عاقلانهترین و درستترین انتخاب است و هر گزینه دیگری بیارزش بوده و فقط موجب گستاخی بیشتر دشمن میشود و تحولات پس از مذاکرات اخیر در دوحه نشان داد راهکارهای مذاکرهای نتوانستهاند اشغالگران را بازدارند، بلکه طمع آنها را افزایش دادهاند.
در ادامه بیانیه از پافشاری بر روش جهاد مقدس و حمایت از غزه و مقاومت به عنوان بهترین راهکار برای مقابله با تجاوز و کسب حقوق و آزادیها سخن رفته است.
در پایان بیانیه، معترضان پایداری مردم فلسطین را که ثابت کرد دشمن در کسب هیچ پیروزی قابلتوجهی ناکام مانده است، تحسین کردند و به عملیاتهای کیفی و رو به افزایش نیروهای مسلح یمن اشاره نمودهاند که به گفته آنها، اهداف خود را محقق ساخته و از نوینترین سامانههای پدافندی آمریکا و اسرائیل عبور کردهاند.
