به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش جهاد اسلامی فلسطین با نهایت تأسف و اندوه، شهادت «احمد غالب الرهوی» نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن و شماری از وزرای همراهش را در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به شهر صنعاء تسلیت گفت.

در پایان بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه صادره از جنبش جهاد اسلامی فلسطین

ما به رئیس‌جمهور یمن، آقای مهدی المشاط، و برادران‌مان در جنبش انصارالله، در سطح رهبری، کادرها و هواداران، و به عموم ملت عزیز و برادر یمن، صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها را بابت شهادت برادر مجاهد احمد غالب الرهوی نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی و شماری از وزرای همراهش در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و ارتکاب عمدی یک جنایت جنگی جدید با هدف قرار دادن مقرهای دولتی در روز پنج‌شنبه گذشته، تقدیم می‌داریم.

این شهادت مبارک، تأکیدی بر وحدت خون میان ملت‌های فلسطین و یمن در مقابله با رژیم صهیونیستی جنایتکار، دشمن امت و دشمن بشریت است. این شهادت، نشان افتخار، عزت و سربلندی برای رهبران و قهرمانان شجاع یمن است که جان و خون خود را در راه دفاع از شرافت امت اسلامی و حمایت از ملت فلسطین فدا می‌کنند و بر پایبندی به آرمان فلسطین و مقدسات آن اصرار دارند.

ما این شهادت را تبریک می‌گوییم و با نهایت همدردی، به خانواده‌های شهدا، بستگان و یاران‌شان تسلیت عرض می‌کنیم و از خداوند متعال خواستار رحمت واسعه برای شهدا و شفای عاجل برای مجروحان هستیم. ما با اطمینان کامل باور داریم که یمن عزیز، با رهبری و ملت خود، در دفاع از کرامت امت اسلامی و مجازات رژیم غاصب به خاطر جنایات وحشیانه‌اش، هرگز کوتاهی نخواهد کرد.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین

