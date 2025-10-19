تظاهرات میلیونی در آمریکا علیه ترامپ در چارچوب کمپین »نه به پادشاهی«

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران شهر و شهرک در سراسر ایالات متحده آمریکا، روز گذشته شاهد برگزاری تظاهرات گستردهای علیه رئیسجمهور دونالد ترامپ بودند.
این اعتراضات در چارچوب کمپین «نه به پادشاهی» برگزار شد که هدف آن مقابله با آنچه سازماندهندگان «گرایشهای استبدادی» در سیاستهای ترامپ مینامند، عنوان شده است.
طبق اعلام برگزارکنندگان، حدود ۷ میلیون نفر در این حرکت اعتراضی شرکت کردند که در بیش از ۲۷۰۰ نقطه از آمریکا برگزار شد. این رقم نسبت به دور نخست این کمپین که در ماه ژوئن برگزار شده بود، افزایش چشمگیری داشته است.
در شهر نیویورک، پلیس تعداد شرکتکنندگان را حدود ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد و تأکید کرد که این تجمعات بهصورت کاملاً مسالمتآمیز برگزار شده و هیچگونه خشونت یا بازداشتی گزارش نشده است.
موج اعتراضات به شهرهای بزرگی چون واشنگتن، بوستون، آتلانتا، شیکاگو، لسآنجلس و همچنین شهر پیتسبرگ در ایالت پنسیلوانیا نیز کشیده شد. در این شهرها هزاران نفر به خیابانها آمدند تا مخالفت خود را با سیاستهای ترامپ اعلام کنند.
حتی شهرهای کوچکتری مانند بتیسدا در حومه واشنگتن و ساراسوتا در ایالت فلوریدا نیز شاهد تجمعات مشابهی بودند که نشاندهنده گستردگی و فراگیری این حرکت اعتراضی در سراسر کشور است.
این اعتراضات در حالی برگزار شد که برخی مقامات جمهوریخواه آن را «تجمعات ضدآمریکایی» خواندهاند، اما برگزارکنندگان تأکید دارند که هدفشان دفاع از دموکراسی و مقابله با تمرکز قدرت در دست رئیسجمهور است.
...........................
پایان پیام/ 167
نظر شما