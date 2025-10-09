به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تشدید تنش‌های ناشی از جنگ غزه، گزارش‌ها از افزایش نگران‌کننده حملات اسلام‌هراسانه در ایالات متحده حکایت دارد. یکی از نمونه‌های تکان‌دهنده این روند، حمله خشونت‌آمیز به یک دختر هفت‌ساله یمنی‌ـ‌آمریکایی در شهر دیربورن، میشیگان، است که طبق گزارش‌ها به دلیل مسلمان بودن هدف قرار گرفته است.

امیره شرحان، مادر این کودک، می‌گوید روزی عادی در اکتبر ۲۰۲۴ ناگهان به کابوسی بدل شد؛ زمانی که دخترش سعیده با زخمی عمیق بر گردن به خانه بازگشت. متهم، مردی ۷۳ ساله به نام گری لنسکی، اندکی بعد بازداشت شد و اکنون به اتهام «اقدام به قتل عمد» محاکمه می‌شود. با وجود این، او به اتهام ارتکاب به جرم ناشی از نفرت مذهبی محکوم نشده؛ موضوعی که خشم جامعه مسلمان و عرب‌تبار دیربورن را برانگیخته است.

این حمله در شرایطی رخ داده که بنا بر آمار شورای روابط اسلام و آمریکا، تعداد شکایات مرتبط با اسلام‌هراسی در سال گذشته به رقم بی‌سابقه ۸۶۵۸ مورد رسیده است.

هم‌زمان، فضای سیاسی متشنج و قطبی‌شده آمریکا نیز بر دامنه خشونت‌های مذهبی افزوده است. در هفته‌های اخیر، چندین تهدید علیه مساجد دیربورن و دیربورن‌هایتز گزارش شده و پلیس فدرال دو نفر را به اتهام تهدید تروریستی بازداشت کرده است. شبکه‌های راست‌گرای رسانه‌ای نیز با تمرکز بر این شهر، به موج نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان دامن زده‌اند.

در کنار نگرانی و خشم، احساس مقاومت نیز در میان مردم شهر دیده می‌شود. هفته گذشته ده‌ها نفر در اعتراض به بمباران غزه در خیابان‌های دیربورن راهپیمایی کردند. با این حال، خانواده شرحان هنوز با کابوس آن روز زندگی می‌کنند. سعیده اکنون به مدرسه‌ای دیگر رفته، اما مادرش می‌گوید دخترش هر شب از خواب می‌پرد و می‌گوید: «در خواب می‌بینم پارک پر از خون است و او به من می‌گوید: برمی‌گردم دنبالت».

**************

پایان پیام/ 345