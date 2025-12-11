به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه تهدیدات خود علیه کلمبیا را شدت بخشید و اعلام کرد که «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهور کلمبیا، ممکن است هدف بعدی کارزار منطقه‌ای کاخ سفید علیه قاچاق مواد مخدر باشد.

ترامپ در ابتدا گفت: «زیاد درباره پترو فکر نکرده‌ام»، اما به‌سرعت لحن او به تهدید آشکار علیه رهبر کلمبیا تغییر یافت. وی افزود: «کلمبیا مقدار زیادی مواد مخدر تولید می‌کند. بنابراین او باید عاقلانه رفتار کند، وگرنه نفر بعدی خواهد بود. خیلی زود نفر بعدی خواهد بود. امیدوارم گوش کند، چون نفر بعدی خواهد بود.»

این اظهارات نشان‌دهنده تشدید قابل‌توجه موضع ترامپ علیه رئیس‌جمهور کلمبیاست. او در گفت‌وگویی با پایگاه «پولیتیکو» در ابتدای همین هفته اشاره کرده بود که عملیات نظامی آمریکا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر ـ که تاکنون بر ونزوئلا متمرکز بوده ـ ممکن است به مکزیک و کلمبیا نیز گسترش یابد.

ترامپ از سپتامبر (شهریور 1404) تاکنون بر مجموعه‌ای از حملات علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام نظارت داشته و همچنین نیروی نظامی گسترده‌ای را در نزدیکی سواحل ونزوئلا مستقر کرده است تا بر رئیس‌جمهور این کشور فشار وارد کند و او را به ترک قدرت وادار سازد.

تنش‌ها میان ترامپ و پترو در پاییز افزایش یافت؛ در حالی که واشنگتن کارزار گسترده‌ای علیه قاچاق مواد مخدر در منطقه به راه انداخته بود. دولت ترامپ در سپتامبر (شهریور 1404) کلمبیا را از فهرست شرکای مبارزه با مواد مخدر خارج کرد، ویزای پترو را لغو نمود، کمک‌های مالی به این کشور را کاهش داد و در ماه بعد او را «قاچاقچی غیرقانونی مواد مخدر» خواند.

با وجود تمایل آشکار ترامپ به خروج پترو از قدرت، ممکن است بدون اجرای تهدیداتش به هدف برسد؛ زیرا رئیس‌جمهور کلمبیا تنها یک دوره ریاست‌جمهوری دارد و قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در ماه مه (اردیبهشت 1405) برگزار شود.

