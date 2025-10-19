اسلام پیشگام حقوق مساوی، عدالت اقتصادی و حکمرانی عادلانه است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، گفت: به دلیل نبود عدالت اقتصادی، امروز بشریت در سراسر جهان قربانی نظام طبقاتی شده است.
وی با بیان اینکه فقیران به دلیل نبود شرایط و فرصتهای برابر حتی از حداقلهای زندگی محروماند، افزود: سوسیالیسم و سرمایهداری نتوانستهاند عدالت اقتصادی را در جهان برقرار کنند، و از سوی دیگر، همین نظام ناعادلانه جهانی برای پرورش یک رژیم صهیونیستی از هیچ حربهای دریغ نکرده است.
آیت الله ساجد نقوی گفت: وضعیت غزه تصویر هولناکی از این واقعیت است؛ جایی که پس از هزاران تن بمباران و تحریم فعالیتهای امدادی، بحران غذایی ایجاد شده و تلاش برای به خاک و خون کشیدن بشریت ادامه دارد.
رئیس شورای علمای شیعه پاکستان افزود: سازمان ملل متحد به ظاهر نهادی مورد توافق جهانی است و حتی برای آگاهیبخشی عمومی روزهایی را اختصاص داده است، اما این نهاد قدرتمند به اقدامات عملی نیاز دارد. نظام غاصب اقتصادی جهان را در چنگ خود گرفته است؛ سوسیالیسم و سرمایهداری با شعارهای خوشظاهر آمدهاند، اما نتوانستهاند عدالت اقتصادی را برای بشریت تامین کنند و وضعیت انسانها را بدتر از گذشته کردهاند. بر اساس آمارهای پیشین سازمان ملل، بیش از ۱۵ درصد جمعیت جهان از کمبود غذای کافی رنج میبرند که علت اصلی آن، نظام اقتصادی غاصب و حکمرانی ظالمانه است. اسلام یک نظام کامل حیات است که پیشگام حقوق مساوی، عدالت اقتصادی و حکمرانی عادلانه است و بهترین نمونه آن، نظام عدالت علی (ع) است که تا همیشه الگوی عدل و انصاف خواهد بود.
آیت الله ساجد نقوی در مورد وضعیت اقتصادی پاکستان نیز اظهار داشت: روز جهانی غذا در حالی برگزار میشود که کشور با ارائه بودجه سالانه فدرال و همزمان با چالشهای تغییرات اقلیمی مواجه است. بر اساس آمارها، نزدیک به ۲۰ میلیون پاکستانی زیر خط فقر زندگی میکنند. بودجه فعلی تنها مجموعهای از اعداد و ارقام است که به جای کاهش مشکلات اقتصادی مردم، آنها را افزایش میدهد و نیازمند اصلاح و اقدام فوری است.
................
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما