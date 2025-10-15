ادامه اعتصاب شهروند شیعه بحرینی برای بازگشت به کار

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی الحاجی، حقوقدان بحرینی اعلام کرد، محمد السنکیس که با عفو پادشاهی آزاد شده، اعتراض صلحآمیز خود را برای بازگرداندن به شغلش یا بازنشستگی مشابه همکارانش در همان نهاد ادامه میدهد.
الحاجی توضیح داد که این اعتراض پس از گذشت چندین ماه از آزادی او انجام میشود، در حالی که وضعیت شغلی او هنوز رسیدگی نشده و با وجود مکاتبه با نهادهای رسمی، تغییری حاصل نشده است.
وی افزود: السنکیس یکی از دهها نفری است که پس از آزادی با مشکلات ناشی از اخراج غیرقانونی از شغلشان به دلیل سوابق سیاسی مواجه هستند، امری که تبعیض آشکار و نقض حق کار آنان را نقض میکند، حقی که در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تضمین شده است.
الحاجی اشاره کرد که مؤسسات حقوق بشری بر لزوم رسیدگی عادلانه و جامع به پروندههای افراد اخراجشده تأکید دارند و تأمین حق آزادشدگان در بازگشت به شغل یا حل و فصل وضعیتشان با حفظ کرامت و حق زندگی شایسته، گامی اساسی برای تحقق عدالت انتقالی و بازادغام اجتماعی آزادشدگان محسوب میشود.
