الحشد الشعبی به استفاده از نیروهای مخلص ادامه خواهد داد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی امروز جمعه تأکید کرد، این سازمان به حمایت از بهکارگیری نیروهای مخلص ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، سازمان الحشد الشعبی در بیانیهای اعلام کرد، فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی از مرکز خدمت داوطلبانه «لشکر خاتم الانبیاء» در استان بصره دیدن کرد.
الفیاض در سخنانی ضمن تشکر و قدردانی از حمایتهای مردمی از سازمان الحشد الشعبی تأکید کرد، این تجربه روح امید را تجسم میبخشد و ارزشهای مثبت را در ساخت نسلی آگاه تقویت میکند که پشتوانهای برای میهن و دژی برای کشور در مقابله با چالشها و حفظ ثبات است.
وی افزود، سازمان الحشد الشعبی به تلاش خود به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت به کارگیری این نیروهای مخلص و حفظ روحیه خدمت داوطلبانه که از ابتدا و در اولین روزهای فتوای مرجعیت عالی دینی بنیان نهاده شده است، ادامه خواهد داد.
