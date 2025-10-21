وزیر دفاع پاکستان: کابل منطقه ممنوعه و دور از دسترس ما نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر دفاع پاکستان، اعلام کرد که پایداری توافق آتش‌بس با طالبان به توانایی این گروه در مهار شبه‌نظامیانی که از خاک افغانستان به پاکستان حمله می‌کنند، بستگی دارد.

خواجه محمد آصف روز دوشنبه (۲۸ مهر) در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت هرگونه تحرک شبه‌نظامیان از خاک افغانستان به منزله نقض توافق آتش‌بس خواهد بود. همه چیز به این شرط اساسی وابسته است.

وزیر دفاع پاکستان تأکید کرد که بر اساس توافق‌نامه آتش‌بس، طالبان متعهد شده‌اند که اجازه ندهند از خاک افغانستان هیچ‌گونه تعرض یا حمله‌ای علیه پاکستان انجام شود.

او افزود که این توافق در حال حاضر اجرایی است، اما ادامه آن مشروط به عدم نقض تعهدات از سوی طالبان خواهد بود.

آصف با اشاره به فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان (TTP)، که شامل چندین گروه شبه‌نظامی است، گفت که این گروه‌ها با همکاری طالبان افغانستان از خاک این کشور برای انجام حملات علیه پاکستان استفاده می‌کنند.

وزیر دفاع پاکستان همچنین به حملات هوایی اخیر این کشور به شهر کابل، پایتخت افغانستان، اشاره کرد و گفت: «کابل منطقه ممنوعه نیست.» سپس توضیح داد: ما مورد حمله قرار گرفتیم و خاک کشورمان هدف قرار گرفت؛ بنابراین به همان شیوه پاسخ دادیم. شبه‌نظامیان در کابل و دیگر مناطق حضور دارند و ما هر جا که باشند، به آن‌ها حمله خواهیم کرد. کابل منطقه‌ی ممنوعه و دور از دسترس ما نیست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پاکستان و طالبان پس از یک هفته تنش و درگیری، بامداد یکشنبه (۲۷ مهر) با میانجی‌گری قطر و ترکیه توافق‌نامه آتش‌بس امضا کردند.

بر اساس این توافق، دو طرف متعهد شده‌اند که به حریم یکدیگر احترام بگذارند و سازوکارهایی را برای تقویت صلح و ثبات پایدار در مناطق مرزی ایجاد کنند.

این توافق‌نامه در پی افزایش تنش‌ها میان دو طرف و حملات متقابل در مرزهای مشترک به امضا رسید و هدف آن کاهش درگیری‌ها و برقراری آرامش در منطقه است.

