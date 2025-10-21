اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از ایالت پنجاب پاکستان وارد مرحله سوم شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس ایالت پنجاب پاکستان امروز (سه‌شنبه ۲۹ مهر) اعلام کرد که در چارچوب مرحله سوم طرح اخراج مهاجران غیرقانونی، بیش از ۲۱ هزار و ۹۰۰ تبعه خارجی، از جمله اتباع افغان، از این ایالت به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند.

در اطلاعیه‌ای که پلیس ایالت پنجاب در شبکه اجتماعی ایکس منتشر ساخت، به نقل از عثمان انور، فرمانده پلیس پنجاب، ۴۲۳ تبعه خارجی دیگر فاقد اقامت قانونی، در حال حاضر در مراکز موقت نگهداری به سر می‌برند و فرآیند بازگرداندن آنان نیز در حال پیگیری است.

بیشترین سهم مهاجران غیرقانونی ساکن پاکستان به اتباع افغانستان تعلق دارد، هرچند پلیس جزئیات دقیقی درباره حضور شهروندان سایر کشورها در میان اخراج‌شدگان ارائه نکرده است.

در این اطلاعیه تأکید شد که تمامی اتباع خارجی غیرقانونی، بدون هیچ استثنایی، به سرزمین‌های خود بازگردانده خواهند شد.

این اطلاعیه تأکید دارد که پاکستان، همچون سایر دولت‌ها، سیاست اخراج اتباع غیرقانونی را بر پایه موازین حقوقی بین‌المللی به مورد اجرا می‌گذارد.

عملیات بازداشت و اخراج مهاجران افغان از دو هفته پیش، همزمان با تشدید تنش‌های مرزی میان طالبان و پاکستان، در شهرهای گوناگونی چون لاهور، اسلام‌آباد و کراچی آغاز شده و تاکنون بدون وقفه ادامه یافته است.

مرحله سوم این طرح، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر دولت پاکستان برای مهار اقامت غیرمجاز اتباع خارجی، مخصوصا افغان‌ها به شمار می‌رود.

