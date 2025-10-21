سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر: اتاق وضعیت فقط مختص حجاب نیست + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ابنا _ حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه تشکیل اتاق وضعیت، امری طبیعی و مثبت در هر دستگاهی است، گفت: برای بررسی طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی لازم است چنین ساختاری وجود داشته باشد.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: این موضوع تنها مربوط به حوزه حجاب نیست و در زمینه‌هایی مانند کنترل گرانی و سایر مسائل اجتماعی نیز اتاق وضعیت وجود دارد.

وی گفت: آموزش ۸۰ هزار نفر که مطرح شده، مربوط به آموزش‌های عمومی و فرهنگی ستاد امر به معروف است که در طول دو تا سه دهه گذشته برای اقشار مختلف از جمله اصناف، دانشگاهیان، طلاب، فرهنگیان و مردم عادی برگزار شده است و حجاب‌بان نیستند.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: این آموزش‌ها جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و هدف آن تربیت کنشگران اجتماعی در عرصه‌های گوناگون است، نه جذب نیرو یا پرداخت حقوق به افراد.

