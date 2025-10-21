بانک جهانی: هزینه بازسازی سوریه به ۲۱۶ میلیارد دلار رسیده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بانک جهانی برآورد کرد که هزینه بازسازی سوریه حدود ۲۱۶ میلیارد دلار است؛ رقمی که تقریباً ده برابر تولید ناخالص داخلی برآوردشده این کشور در سال ۲۰۲۴ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده عمق خسارت‌ها و نیاز گسترده به حمایت بین‌المللی است.

بانک جهانی در گزارشی که منتشر شد اعلام کرد: هزینه بازسازی سوریه پس از بیش از سیزده سال جنگ، حدود ۲۱۶ میلیارد دلار آمریکا برآورد می‌شود. این رقم بر اساس ارزیابی انجام‌شده برای دوره زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ محاسبه شده است.

در این گزارش آمده است که جنگی که از سال ۲۰۱۱ در سوریه آغاز شد، باعث تخریب حدود یک‌سوم کل سرمایه فیزیکی کشور پیش از آغاز درگیری‌ها شده است.

بر اساس برآورد بانک جهانی، خسارت‌های فیزیکی مستقیم وارد بر زیرساخت‌ها و ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی حدود ۱۰۸ میلیارد دلار بوده است؛ که از این میان، ۵۲ میلیارد دلار تنها مربوط به تخریب زیرساخت‌های عمومی است.

در این میان، استان‌های حلب، حومه دمشق و حمص بیشترین آسیب را دیده‌اند، زیرا در سال‌های نخست جنگ، از مهم‌ترین مراکز حضور گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار اسد بودند.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که هزینه بازسازی دارایی‌های فیزیکی آسیب‌دیده بین ۱۴۰ تا ۳۴۵ میلیارد دلار متغیر خواهد بود، اما برآورد میانه و محافظه‌کارانه حدود ۲۱۶ میلیارد دلار است که شامل ۷۵ میلیارد دلار برای بازسازی ساختمان‌های مسکونی، ۵۹ میلیارد دلار برای تأسیسات غیرمسکونی و ۸۲ میلیارد دلار برای زیرساخت‌های عمومی می‌باشد.

نیاز به حمایت بین‌المللی

«ژان کریستوف کاره» مدیر منطقه‌ای خاورمیانه در بانک جهانی، در این باره گفت: چالش‌ها بسیار بزرگ‌اند، اما بانک جهانی آماده است در کنار مردم سوریه و جامعه جهانی برای حمایت از روند بازسازی و بازیابی کشور همکاری کند.

از سوی دیگر، «محمد یسر برنیه» وزیر دارایی حکومت جولانی اعلام کرد که گزارش بانک جهانی، پایه‌ای مهم برای درک میزان و ابعاد واقعی ویرانی و هزینه‌های بازسازی پیش‌رو کشور سوریه است. او خواستار آن شد که جامعه جهانی برای کمک به بازسازی خدمات زیربنایی، احیای جوامع محلی و ایجاد آینده‌ای پایدار برای مردم سوریه بسیج شود.

پیش‌تر در سال ۲۰۱۸، سازمان ملل متحد نیز تخمین زده بود که میزان خسارت‌های ناشی از جنگ در سوریه بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است.

حکومت جولانی امیدوار است با کمک کشورهای متحد خود به‌ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، روند بازسازی مناطق و زیرساخت‌های ویران‌شده سوریه را تسریع کند.

