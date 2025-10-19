به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که درآمدها و واردات حاصل از کانال سوئز طی یک سال گذشته به دلیل کاهش شدید تردد کشتیها، با افتی ۶۰ درصدی مواجه شده و این کشور بیش از ۹ میلیارد دلار خسارت دیده است.
بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، روز یکشنبه در مراسم افتتاح «فروم اسوان برای صلح و توسعه پایدار» با اشاره به تأثیرات منفی جنگ غزه بر امنیت دریای سرخ و خلیج عدن، تأکید کرد که قاهره اطمینان دارد با توقف جنگ در غزه، امنیت و ثبات به این مناطق بازخواهد گشت.
خسارت ۹ میلیارد دلاری مصر از کاهش تردد در کانال سوئز
عبدالعاطی در سخنان خود تصریح کرد که مصر طی یک سال گذشته به دلیل کاهش شدید در تردد کشتیها و درآمدهای حاصل از عبور و مرور دریایی از کانال سوئز، بیش از ۹ میلیارد دلار زیان دیده است.
وی افزود: «در حال حاضر روزانه تنها ۲۵ تا ۳۰ کشتی از کانال عبور میکنند، در حالی که پیش از این، روزانه دستکم ۷۲ کشتی و شناور از این مسیر عبور میکردند.»
تأکید بر بازگشت ثبات به دریای سرخ و خلیج عدن
وزیر خارجه مصر در ادامه سخنان خود بار دیگر تأکید کرد: «ما اطمینان داریم که پس از توقف جنگ در غزه، امنیت و ثبات به دریای سرخ و خلیج عدن بازخواهد گشت.»
او همچنین خاطرنشان کرد: «دیگر هیچ توجیهی برای هیچ طرفی وجود ندارد که از رنج مردم فلسطین برای توجیه هرگونه تجاوز، تنشآفرینی یا پیشبرد اهداف خاص خود سوءاستفاده کند.»
حملات انصارالله و اختلال در تجارت دریایی
از سال ۲۰۲۳، نیروهای انصارالله یمن حملاتی را علیه کشتیهای تجاری در دریای سرخ آغاز کردهاند که مدعیاند این کشتیها با رژیم صهیونیستی در ارتباط هستند. این اقدامات را در چارچوب آنچه «حمایت از غزه» خواندهاند، انجام دادهاند.
این حملات باعث اختلال جدی در مسیرهای تجاری دریای سرخ و کانال سوئز شده است؛ مسیری که بهعنوان یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانی جهان شناخته میشود.
توافق آتشبس در غزه و موانع اجرای کامل آن
توافق آتشبس در نوار غزه که حاصل چند روز مذاکره غیرمستقیم میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس در شهر شرمالشیخ و با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر و مشارکت ترکیه بود، از دهم اکتبر جاری اجرایی شده است.
بر اساس این توافق، تمامی اسرای زنده صهیونیستی بهصورت یکجا آزاد شده و اجساد کشتهشدگان نیز تحویل داده میشود. در مقابل، رژیم صهیونیستی نیز صدها اسیر فلسطینی را آزاد میکند که در میان آنها دهها نفر از محکومان به حبس ابد یا احکام سنگین حضور دارند.
همچنین این توافق شامل عقبنشینی جزئی رژیم صهیونیستی از نوار غزه تا مرزهای توافقشده، ورود کامیونهای امدادی به غزه و بازگشایی گذرگاهها میشود.
با این حال، رژیم صهیونیستی تاکنون از بازگشایی گذرگاه مرزی رفح با مصر خودداری کرده و شرط آن را تحویل تمامی اجساد اسرای صهیونیستی اعلام کرده است. این در حالی است که جنبش حماس تا شامگاه شنبه، ۱۲ جسد را تحویل داده و همچنان در حال جستوجو برای یافتن ۱۶ جسد باقیمانده در مناطق ویرانشده غزه است.
