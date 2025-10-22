اعدام یکی از عناصر داعش در بغداد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه جنایی الکرخ بغداد، امروز از صدور حکم اعدام برای یکی از اعضای گروه تروریستی داعش خبر داد.

بر اساس اعلام «بغداد الیوم» و به نقل از بیانیه منتشرشده از سوی رسانه قضایی عراق، این فرد به دلیل عضویت در گروه تروریستی داعش و مشارکت در اقدامات مسلحانه با هدف برهم زدن امنیت و ثبات و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان در استان نینوا در سال ۲۰۱۴، به اعدام محکوم شد.

در این بیانیه آمده است که حکم صادره بر اساس ماده چهارم بند اول و با استناد به ماده دوم بندهای ۱، ۳ و ۴ قانون مبارزه با تروریسم شماره ۱۳ مصوب سال ۲۰۰۵ صادر شده است.

