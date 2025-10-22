  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

اعدام یکی از عناصر داعش در بغداد

۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۲
کد خبر: 1741546
اعدام یکی از عناصر داعش در بغداد

دادگاه جنایی الکرخ بغداد، امروز از صدور حکم اعدام برای یکی از اعضای گروه تروریستی داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه جنایی الکرخ بغداد، امروز از صدور حکم اعدام برای یکی از اعضای گروه تروریستی داعش خبر داد.

بر اساس اعلام «بغداد الیوم» و به نقل از بیانیه منتشرشده از سوی رسانه قضایی عراق، این فرد به دلیل عضویت در گروه تروریستی داعش و مشارکت در اقدامات مسلحانه با هدف برهم زدن امنیت و ثبات و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان در استان نینوا در سال ۲۰۱۴، به اعدام محکوم شد.

در این بیانیه آمده است که حکم صادره بر اساس ماده چهارم بند اول و با استناد به ماده دوم بندهای ۱، ۳ و ۴ قانون مبارزه با تروریسم شماره ۱۳ مصوب سال ۲۰۰۵ صادر شده است.

....................................
پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha