حمله پهپادی جدید اسرائیل در جنوب لبنان/ یک شهید در شهرک عین قانا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک پهپاد رژیم صهیونیستی صبح امروز چهارشنبه با شلیک موشک هدایت‌شونده، یک موتورسیکلت را در منطقه عین قانا در اقلیم التفاح واقع در استان نبطیه در جنوب لبنان هدف قرار داد.

براساس گزارش شبکه العربی، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در این حمله، راکب موتورسیکلت در مسیر گورستان قدیمی روستا به شهادت رسیده است.

تصاویر و ویدئوهایی از لحظه حمله و صعود ستون‌های دود غلیظ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

موج جدید حملات در جنوب لبنان

به گزارش خبرنگار تلویزیون العربی در بیروت، این حمله پهپادی در ادامه‌ی سلسله‌ای از حملات اخیر علیه موتورسیکلت‌ها، خودروهای مهندسی و دیگر وسایل نقلیه در جنوب لبنان صورت گرفته است؛ حملاتی که از زمان توافق آتش‌بس در ماه نوامبر گذشته شدت گرفته‌اند.

این حملات در شرایطی انجام می‌شود که فضای عمومی و رسمی لبنان مملو از نگرانی نسبت به احتمال افزایش حملات رژیم صهیونیستی است و اسرائیل در روزهای اخیر بمباران جنوب و بقاع لبنان را افزایش داده است.

در همین حال، طی دو روز گذشته پرواز پهپادهای اسرائیلی در آسمان جنوب لبنان، منطقه بقاع، ضاحیه جنوبی بیروت و حتی اطراف کاخ ریاست جمهوری در بعبدا به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است.

تهدیدات آمریکا و فشار بر لبنان

این پروازهای گسترده را می‌توان در چارچوب افزایش فشارها بر لبنان در پرونده مذاکرات تفسیر کرد؛ به‌ویژه پس از اظهارات اخیر فرستاده آمریکا، تام برّاک، که حاوی تهدیدهایی علیه لبنان بود.

این در حالی است که گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی از بازسازی تسلیحات و زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله خبر می‌دهند.

واکنش حزب‌الله

روز گذشته، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در واکنش به این تهدیدات اعلام کرد: تهدیدهای آمریکا و اسرائیل مبنی بر بازگشت جنگ به لبنان، مردم ما را نمی‌ترساند.

او تأکید کرد که رژیم صهیونیستی باید حملات خود را متوقف کرده و به توافق آتش‌بس و خروج کامل از خاک لبنان، به‌ویژه نقاطی که همچنان در اشغال دارد، پایبند باشد.

