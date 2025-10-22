به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌البیت(ع) ـ ابنا ـ ایوب خان، نماینده مسلمان مستقل پارلمان بریتانیا، پس از جنجال درباره ممنوعیت حضور هواداران فوتبال اسرائیلی در مسابقه آستون ویلا، از نخست‌وزیر و برخی سیاستمداران خواست تا بابت اظهارات «افتراگونه و غیرمسئولانه» خود عذرخواهی کنند. خان در ویدیویی که در شبکه X منتشر کرد، تأکید داشت که حملات رسانه‌ها و سیاستمداران جان او و خانواده‌اش را در معرض خطر قرار داده است.

خان به‌طور مستقیم کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر، و کمی بادنوک، رهبر حزب محافظه‌کار، را خطاب قرار داد و خواستار عذرخواهی رسمی آنها شد. او همچنین تاکید کرد که مسئله اصلی هواداران اسرائیلی، هنجارشکنی و خشونت‌طلب بودن آنهاست، نه دین یا ملیتشان، و این نکته را به‌عنوان دلیل حمایت خود از ممنوعیت ورود آنها مطرح کرد.

او در پایان گفت کسانی که تلاش می‌کنند تفرقه بیندازند شکست خواهند خورد و خودش همیشه برای حق و عدالت خواهد ایستاد. حامیان خان معتقدند که خشونت‌های اخیر هواداران مکاابی تل‌آویو در دربی تل‌آویو، دیدگاه او درباره خطر این گروه‌ها را تأیید کرده است و او در این زمینه کاملاً منصفانه جانب‌گرایی کرده است.

هواداران مکاابی تل‌آویو سابقه درخشانی! در درگیری‌های خشونت‌آمیز و شعارهای نژادپرستانه علیه اعراب و فلسطینی‌ها در مسابقات اروپایی دارند. با این حال، برخی مقام‌ها و رسانه‌های بریتانیایی ممنوعیت ورود آنها به انگلیس را اقدامی «ضدیهودی» توصیف کردند که باعث خشم و حملات به خان شد.

همین چند روز پیش دیدار دربی تل‌آویو به‌دلیل درگیری و شورش هواداران صهیونیست نیمه‌کاره ماند. رسانه‌های عبری گزارش دادند که تماشاگران با پرتاب ده‌ها نارنجک دودزا و آتش‌زا به سوی یکدیگر، بازیکنان و نیروهای امنیتی، موجب توقف بازی شدند.

در این درگیری‌ها ۱۲ نفر از تماشاگران و سه افسر پلیس زخمی شدند و بر اساس آمار اعلام‌شده، ۲۵ نفر از حاضران در ورزشگاه بازداشت شده‌اند. این حادثه در ورزشگاه بلومفیلد تل‌آویو رخ داد.

