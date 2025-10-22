به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شکست مفتضحانه آمریکا در جنگ ۱۲ روزه که توسط نیروی نیابتی‌اش در منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی، صورت گرفت و نهایتاً آمریکا را مجبور به مداخله مستقیم برای خروج سریع از باتلاق ایران کرد، باعث شد دشمن بار دیگر به سراغ پنل سابق یعنی فشار اقتصادی برود؛ اما این بار نه با هدف اقتصادی، بلکه با هدف ضربه زدن به انسجام ملی.

باید پذیرفت که گاف بزرگ (ما هنوز قائل به خیانت نیستیم) مسئولان وقت تیم مذاکره‌کننده ایرانی، این فرصت را به آمریکا و متحدانش داد تا نوع مواجهه خود با ایران را تغییر دهند. همین امر موجب آغاز انتقادات داخلی تندی نسبت به نحوه مذاکره و امتیازات داده‌شده توسط تیم ایرانی به طرف آمریکایی ـ غربی شد.

در همین اثنا، ناگهان خاطرات عجیب «شهید استخر» درباره عالی‌ترین مقام کشور در رسانه‌ها منتشر می‌شود. سپس شاهد سخنان شعاری و پوپولیستی شیخ حسن روحانی ـ فردی که سال‌های طولانی عالی‌ترین مقام امنیتی کشور بود ـ هستیم. در سوی دیگر، فردی نام‌آشنا که او نیز از عناصر امنیتی کابینه روحانی به شمار می‌رفت، در توییتی تهدید به لب‌گشودن «ساکتین» می‌کند. هم‌زمان فیلمی قدیمی از مراسم عروسی فرزند یکی از مقامات امنیتی ارشد دولت تدبیر و امید منتشر می‌شود؛ فردی که چندی پیش از برجام و برخی موضوعات دیگر در دولت روحانی انتقاد کرده بود.

همه این اتفاقات پس از ماجرای اسنپ‌بک رخ داد. چرا؟

اسنپ‌بک به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، چرایی آن باید در محافل خاص بررسی شود و چنانچه قصور یا تعمدی صورت گرفته باشد، طبیعتاً در زمان خود توسط مراجع صلاحیت‌دار با آن برخورد قانونی خواهد شد.

آنچه امروز اهمیت دارد، وحدت و انسجام ملی است که نباید خدشه‌دار شود. به نظر می‌رسد عده‌ای از جریان‌های مختلف، در اتحادی نانوشته یا نوشته، در حال اجرای پروژه تعریف‌شده موساد برای برهم زدن جو روانی جامعه ایران هستند. افزون بر این، سخنان برخی خواص از جمله حسن روحانی ـ که طی سال‌ها همواره در مسند تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری برای اداره کشور بوده ـ به‌ویژه حمله غیرمنصفانه او به نیروهای نظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی کشور و اظهارات اخیرش که گویی هدفی جز برهم زدن آرامش ملی ندارد، به‌شدت جای تأمل و بررسی برای دستگاه‌های امنیتی دارد.



محمدکاظم کاظمی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل

..............................

پایان پیام/