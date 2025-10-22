به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، در دیداری با علمای برجسته و نخبگان پیرو اهل‌بیت (علیهم‌السلام) که به‌عنوان مهمانان خارجی کنگره بین‌المللی بزرگداشت میرزای نائینی به ایران سفر کرده بودند، این حرکت فاخر علمی را ستود . مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) مجموعه‌ای متشکل از نخبگان و اندیشمندان پیرو اهل‌بیت (ع) از سراسر جهان اسلام است که به‌منظور بررسی مسائل جوامع شیعی و تبادل نظر، به‌طور مستمر در ارتباط هستند . دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت، حضور هر یک از شخصیت‌های حاضر را که نقش‌آفرین در منطقه خود هستند، برای جهان اسلام مفید دانست .

به گزارش خبرنگار ابنا، پیش از سخنان دبیرکل، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مفید حسینی کوهساری معاونت بین‌الملل حوزه‌های علمیه کشور، گزارشی از کنگره ارائه داد . کوهساری تجلیل از شخصیت‌های تراز حوزه علمیه همچون میرزای نائینی را تجلیل از نهاد روحانیت در عرصه بین‌الملل و از ضرورت‌های کنونی دانست . وی خبر داد که نتیجه هشت سال کار مطالعاتی، آماده شدن ۴۵ جلد مجموعه آثار، تقریرات و مقالات درباره شخصیت میرزای نائینی است . وی این کنگره را که به‌شکل مشترک میان حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف با اشراف بیت آیت‌الله العظمی سیستانی برگزار می‌شود، فراتر از بزرگداشت یک شخصیت، یک تعامل برجسته راهبردی میان دو حوزه برای الهام‌بخشی به جهان اسلام دانست .

انتخاب میرزای نائینی جلوه‌ای از فلسفه سیاسی اسلام است

آیت‌الله رمضانی در بخش اصلی سخنان خود، انتخاب میرزای نائینی با آثار عظیمش، به‌ویژه کتاب «تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة»، را جلوه‌ای از فلسفه سیاسی اسلام خواند .

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با هوشمندانه خواندن حرکت حوزه‌های علمیه قم و نجف، بیان کرد:

قم و نجف مکمل یکدیگرند: تلاش‌هایی برای ایجاد اختلاف بین این دو حوزه (مانند سنتی خواندن نجف و سیاسی خواندن قم) وجود داشته است، اما این دو حوزه با قدمت طولانی، مکمل یکدیگر هستند .

فقه فلسفه عملی حکومت: فقه دیگر محدود به حوزه‌های فردی نیست، بلکه در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در میدان است . فقه، فلسفه عملی حکومت است و ضوابط حکمرانی را در بر می‌گیرد .

جامعیت تشیع در عصر مدرن: ما معتقدیم فقه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) پاسخگوی تمام پرسش‌های سبک زندگی انسانی در عصر مدرن خواهد بود و این نیاز به معارف دینی امروزه بیشتر از هر زمان دیگری دیده می‌شود.

دیدگاه‌های علمای جهان اسلام درباره چالش‌های فکری موجود

در این دیدار، علمای حاضر دیدگاه‌های خود را مطرح کردند:

چالش حنفی‌سازی دروس در افغانستان

محمد جواد صالحی پسر آیت الله صالحی از افغانستان نیز گزارشی از مشکلات حوزه‌های علمیه در آن کشور ارائه داد و هشدار داد که در حال حاضر سرفصل‌های دروس مدارس و دانشگاه‌ها بر اساس فقه حنفی در حال تدوین و اجرا است که این یک چالش بزرگ برای جامعه افغانستان خواهد بود. آیت‌الله صادقی غزنوی از افغانستان بر لزوم اجتماع پیدا کردن علمای ادیان برای بحث و حل مسائل تأکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد عابدی نماینده آیت‌الله سیستانی در هندوستان، مهم‌ترین مشکل کنونی را طرح اشکالات عقاید تشیع از طرف خود شیعه دانست . وی گفت: مسائلی چون اصل امامت، عصمت و علم ائمه (ع) توسط عده‌ای مورد اشکال قرار می‌گیرد که این یک خطر داخلی است و جوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد . او خواستار رصد فکری و عقیدتی طلاب در مراکز علمی ایران شد .

طرح‌های بین‌المللی و فرهنگی

حجت الاسلام و المسلمین سید افتخار حسین از پاکستان، با اشاره به خدمات عظیم میرزای نائینی، درخواست کرد که مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) برنامه‌های معرفی این بزرگان را در پاکستان اجرا کند و خلاصه مجموعه آثار ۴۵ جلدی نائینی به زبان اردو ترجمه شود .

تصویب ۱۵۰۰مین سال میلاد پیامبر (ص) در سازمان کنفرانس اسلامی

در بخش دیگری از جلسه، آیت‌الله رمضانی صحبت دیگری داشت و خبر داد که با محوریت و ابتکار جمهوری اسلامی، موضوع ۱۵۰۰مین سال میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در مجمع فقهی جده و سازمان کنفرانس اسلامی مطرح و با اتفاق آرا به تصویب دنیای اسلام رسیده است .

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه این برنامه‌ها توسط جمهوری اسلامی پیگیری می‌شود، از علمای حاضر خواست که در کشورهای خود، محوریت تکریم و تعظیم شخصیت پیامبر رحمت را عهده‌دار باشند تا شیعیان، غیر از گفتمان مقاومت، پیام‌آور پیامبر رحمت، حکمت و صلح باشند .

در ادامه، حجت الاسلام و المسلمین سید افتخار حسین از پاکستان تأیید کرد که در آن کشور نیز این موضوع در مجلس ملی و مجلس سنا به تصویب رسیده و تبلیغات آن با عنوان «فهم نبوت و رحمت» آغاز شده است

........

پایان پیام/